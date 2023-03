Engagierte Lebensretter

Lampertheim. Die große Fahrzeughalle hatten die Lebensretter extra leergeräumt und Platz geschaffen, so dass die DLRG-Mitglieder der Jahreshauptversammlung beiwohnen konnten. Die Vorsitzende Susanne Hanselmann konnte denn auch viele DRGLer sowie den Ersten Stadtrat Marius Schmidt, den stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Christian Schäfer sowie den Ehrenvorsitzenden Rudolf Keller begrüßen.

Zunächst standen Grußworte auf der Tagesordnung, wobei Christian Schäfer und Rudolf Keller die enge Verbundenheit zum Verein betonten. Beide sahen die Entwicklung der Gemeinschaft besonders positiv und lobten darüber hinaus die Zuverlässigkeit der Aktiven beim lebensrettenden Einsatz. Marius Schmidt betonte in seinem Grußwort, dass DLRG und Schwimmbad zusammengehören und eine Einheit bilden. Er bescheinigte den ehrenamtlichen Helfern in der sogenannten Wacharbeit eine große Präsens an den Becken und am See. Besonders positiv sieht er auch die Abhaltung von Schwimmkursen, wobei die DLRG schon über das größte Zeitkontigent im Lampertheimer Hallenbad verfügt.

9000 Stunden im Einsatz

Ehrungen 10 Jahre: Denise Glaschke, Lea und Felix Sassmann, Lucas Heckl, Sophie Fischer, Leonard Volkmann, Chantal Zobrekis, Daniel Sauer, Samuel Hanselmann 25 Jahre: Julian Göbel, Markus Litters, Caroline Rupp, Lars Sotornik 40 Jahre: Susanne Wiegand 50 Jahre: Rudolf Keller, Elke Herweck, Arnd Christl, Sylvia Heilmann, Franz Bischer, Detlev Reppert, Wolfgang Grolms, Inge Stegmüller und Brigitte Volk sto

Gespräche über die optimale Nutzung, auch die des Freibades, seien in Vorbereitung. Schmidt stellte aber auch klar, dass, im Hinblick auf die steigenden Energiekosten und die Instandhaltung, das Betreiben von Frei- und Hallenbad keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei: „Trotzdem sagen wir bedingungslos ja zu unseren Bädern zum Nutzen der Bevölkerung.“ Abschließend dankte er der DLRG für ihre ehrenamtliche Unterstützung.

Den Rechenschaftsbericht des Vorstands trug der Zweite Vorsitzende Michael Langer in Kurzfassung vor. Eine schriftliche Ausgabe wurde jedem Mitglied zur Verfügung gestellt. So ist der Mitgliederstand mit 467 fast gleich geblieben, wobei 170 unter 18 Jahren sind. Insgesamt waren die Retter rund 9000 Stunden im Einsatz. Allein die Rettungswache mit 25 Mitgliedern habt 405 Stunden im Freibad Dienst getan.

Bei den Schwimmprüfungen wurden 34 Seepferdchen vergeben, dazu kamen 30 Jugendschwimmabzeichen und 13 Rettungsschwimmabzeichen. Die Jugendabteilung meldete zahlreiche Veranstaltungen. Das viertägige Zeltlager war besonders erfolgreich, aber auch das Basketballturnier, Outdoor-Kino oder Bubble-Soccer-Turnier fanden großen Zuspruch.

Zahlreich sind die Schwimmkurse, welche angeboten werden. Neun Kurse mit divergierenden Anforderungen sind im Programm, 15 Aktive kümmern sich um das Erlernen der Schwimmfertigkeit. Auch der Was-serrettungsdienst berichtet von einem erfolgreichen Jahr. Alleine elfmal wurde ein Einsatz von der Leitstelle Bergstraße gefordert.

Während der Pandemie wurde von Januar bis März 2022 ein Coronarschnelltestzentrum im „Schwanen“ eingerichtet. Von 24 Helfern wurden 614 Stunden im Center geleistet. Dazu kamen bei allen Wasserrettern zahlreiche Übungsstunden und Unterweisungen. Zahlreich sind auch die Veranstaltungstermine für 2023. Der 25. EWR-Triathlon am 25. Juni gehört dazu.

Über die Finanzen referierte Kassenwartin Nicole Langer. In ihrem Bericht stellte sie sowohl das Ergebnis des vergangenen Jahres als auch den Haushaltsplan des laufenden Jahres vor. Während für 2022 ein leichter Überschuss zu verzeichnen ist, wird für das laufende Jahr ein tiefer Griff in die Kasse nötig sein: ein neuer Mannschaftswagen soll angeschafft werden.

Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge prognostizierte Langer für das kommende Jahr, die geänderten Förderrichtlinien der Stadt führten zu höheren Kosten bei Nutzung städtischer Liegenschaften. Die Versammlung billigte einstimmig den Kassenbericht.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder bildete den Abschluss der Versammlung. Insbesondere der Ehrenvorsitzende Rudolf Keller fand dabei die Würdigung für sein langjähriges Engagement für die DLRG. In leitender Stellung über den Verein hinaus blieb er doch immer den Lampertheimern verbunden.

Der noch recht junge Schwimmbad-Förderverein, vertreten durch Sabine Kluge und Katrin Rudolph, warb am Ende für seine Aktivitäten.