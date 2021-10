Energieried in neuem Domizil

Lampertheim. Der Neubau des Versorgers Energieried im Gewerbegebiet strahlt eine funktionale Solidität aus – ganz so, wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit gesehen werden will. Seit Wochenbeginn fahren die Mitarbeiter von Energieried nicht mehr an den bisherigen Sitz in der Industriestraße, sondern in den Wilhelm-Herz-Ring am Stadtrand. Einer ist allerdings nicht mit umgezogen: der ehemalige Prokurist und Vertriebsleiter Stefan Fella.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser war vor allem im Zusammenhang mit dem Vorhaben, im Bruch eine Photovoltaikanlage zu errichten, öffentlich in Erscheinung getreten. Das Projekt war in den parlamentarischen Gremien der beiden Anteilseigner Bürstadt und Lampertheim kontrovers diskutiert worden. Die einen sahen das Projekt als unumgänglich im Sinne der Klimawende an – die anderen erkannten in der Bebauung eines landwirtschaftlichen Grundstücks just einen Verstoß gegen die Klimawende.

Am Ende entschied sich Energieried für einen Grundstückswechsel beidseits der Bahnlinien im Süden Lampertheims. Die Absicht, eine Gesellschaft zu gründen, die sich mit den Geschäftstätigkeiten zur Gewinnung von Solarstrom befassen sollte, scheiterte am Widerstand Bürstadts. Über die Gründe für Fellas Weggang wird spekuliert; sie seien angeblich Folgen eines teilweise unglücklichen Agierens. Dem „Südhessen Morgen“ wurde auf Anfrage beschieden, Geschäftsführer Frank Kaus sei aus gesundheitlichen Gründen nicht zu sprechen. Presseanfragen möge man schriftlich stellen, es könne aber kein Termin genannt werden, wann die Antworten eintreffen. Auch den Umzug von der Industriestraße in den Wilhelm-Herz-Ring hat das Unternehmen, ohne öffentliche Aufmerksamkeit erregen zu wollen, im Stillschweigen vollzogen.

Schadstoffkataster in Arbeit

Unterdessen sollen die Vorbereitungen zum Abriss der Gebäude am alten Standort Energierieds noch in diesem Quartal getroffen werden. Ab Anfang 2022 sollen Betriebsgebäude und Hallen dem Erdboden gleich gemacht werden, wie der Leiter des Fachbereichs Immobilienmanagement bei der Verwaltung, Dietmar Lidke, auf Anfrage erläutert. Er ist zugleich Projektleiter für Abriss und Neubau der Gebäude des Bauhofs, der auf das ehemalige Betriebsgelände von Energieried übersiedeln soll. Laut Dietmar Lidke wird für die alten Gebäude ein Schadstoffkataster erstellt, da in den Betriebsgebäuden Stoffe eingebaut worden seien, die heute als gesundheitsschädigend gelten, etwa Asbest. „Da guckt man heute ganz genau hin“, versichert Lidke. Auch lägen für das Energieried-Gelände Verdachtsmomente über Altlasten im Boden vor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Bauhof schräg gegenüber von Energieried in der Industriestraße wird, wenn die neuen Unterkünfte errichtet sein werden, ebenso unter der Abrissbirne fallen. Nur das Salzlager mit dem Material für die winterliche Straßenräumung soll bestehen bleiben. An einer Neunutzung der Fläche ist mit Blick auf die darunter verborgenen Altlasten laut Dietmar Lidke nicht zu denken. Sie eigne sich allenfalls als Parkfläche für die Bauhof-Mitarbeiter.