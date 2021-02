Lampertheim. Während die Diskussionen um Solarparks auf Ackerböden anhalten, nimmt die erste große Photovoltaik-Freiflächenanlage auf städtischem Grund konkrete Züge an. Im digitalen Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit stellte Energieried-Prokurist Stefan Fella den neusten Stand für die Anlage im Bruch vor. Demnach soll sich das 3,1 Millionen Euro teure Projekt in Lampertheims Süden nicht mehr, wie bisher geplant, beidseitig der Bahnlinie nach Mannheim erstrecken. Der Entwurf sieht stattdessen vor, einen 200-Meter-Korridor östlich der Trasse mit aufgeständerten Solarmodulen zu bebauen.

Weil das städtische Areal nun komplett genutzt werden soll, bleibt die Gesamtfläche von fünf Hektar unverändert. Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt: Die Verhandlungen für die Pachtverträge laufen genau wie ein Artenschutzgutachten. Das von Energieried forcierte Projekt soll laut Fella nach Fertigstellung im Sommer 2022 mit einer Spitzenleistung von 5,4 Megawatt im rechnerischen Idealfall zehn Prozent der Lampertheimer Haushalte versorgen können. Die Planänderungen richten sich maßgeblich nach den neuen Förderrichtlinien im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und könnten, so die Hoffnung beim regionalen Versorger, eine Genehmigung erleichtern. Einerseits, weil nun nicht mehr die Bahnlinie gekreuzt wird. Andererseits, weil die nun doch nicht benötigte, westliche Fläche wieder der Landwirtschaft zugeführt werden könnte. Im Sommer vergangenen Jahres hatten die ursprünglichen Pläne für heftige Kontroversen gesorgt.

Kritik und Verstimmungen

Nicht nur die Landesverbände von Nabu und BUND sowie der Regionalbauernverband Starkenburg (RBV) hatten in einer gemeinsamen Erklärung scharfe Kritik geübt. Auch zwischen den politischen Entscheidern der Nachbarstädte war es zu Verstimmungen gekommen. Das Bürstädter Stadtparlament hatte sich gegen die Beteiligung an einer Projektgesellschaft entschieden.

Dass sich die Gegner mit dem neuen Plan besänftigen lassen, scheint unwahrscheinlich. Gerade Naturschützer hatten insbesondere den östlichen Teil, den Energieried nun bebauen will, als besonders schützenswert eingestuft. Dort sei mit dem Vorkommen geschützter Arten zu rechnen, hieß es im Nabu-Statement. Das laufende Artenschutzgutachten hat das laut Stefan Fella bisher aber nicht bestätigt.

Der Vorsitzende des Bauernverbands, der Lampertheimer Landwirt Willi Billau, hatte das Vorhaben gar als „sinnfrei“ eingestuft, weil wertvollste Böden verlören gingen. Auf Nachfrage von Franz Korb (CDU) zu Konflikten mit Landwirten sagte Fella im Arbeitskreis: „Die Flächen sind gekündigt, die Verhandlungen mit der Stadt auf der Zielgeraden.“ Es werde aktuell über Alternativflächen für die Landwirte diskutiert.

Die Art der Photovoltaik-Module hat sich nicht geändert. „Stand heute bauen wir mit leicht durchlässigen, herkömmlich aufgeständerten Anlagen im Winkel von 30 bis 45 Grad, so dass darunter mehr als Nachtschattengewächse wachsen können“, so Fella. Grundsätzlich stehe man auch Pilotprojekten mit Landwirten positiv gegenüber.

Helmut Hummel (FDP) etwa regte den Bau von besonders hochgestellten Modulen an, unter denen auch Traktoren fahren könnten. „Solche Projekte befinden sich noch im Versuchsstadium“, entgegnete Prokurist Fella. Die Kosten für das Gestänge wären ein Drittel höher, sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Förderfähigkeit seien unklar. Ein Projekt dieser Größenordnung sei dafür nach aktuellem Stand das falsche.

Naturschützer: Besser aufs Dach

Genau das hatte das Trio aus Naturschützern und Landwirten im Sommer kritisiert. Die Förderrichtlinien würden nur günstige statt nachhaltige Projekte unterstützen, so der Vorwurf. Ihre Forderung: Photovoltaik auf Dächern statt auf Ackerflächen zu installieren.

„Auch daran arbeiten wir“, sagte AK-Vorsitzender Marius Schmidt (SPD). Franz Korb appellierte, ein etwaiges Pilotprojekt für landwirtschaftlich nutzbare Photovoltaik-Anlagen weiter zu verfolgen. „Das wäre wertvoll für Lampertheim“, so der Christdemokrat. Nach Abschluss des Pachtvertrags wird die Vorlage am 25. Februar in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Die Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs ist für März 2021, der Baubeginn auf Anfang 2022 angesetzt.