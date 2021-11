Endlich wieder Laternenumzug

Hofheim. Nach der coronabedingten Vakanz im vergangenen Jahr stellten die Hofheimer Christdemokraten in diesem Jahr wieder einen Martinsumzug auf die Beine.

Am Balthasar-Neumann-Platz vor der Kirche fanden sich viele mit Laternen ausgestattete Kinder und ihre Eltern ein, um an dem Geschehen teilzuhaben. Hoch zu Ross schritt St. Martin vorneweg. Verkörpert wurde er von Angelina Frank vom hiesigen Reitverein. St. Martin führte den schier unendlich langen Tross durch die Flatenstraße, Neugasse, Beinstraße und Kirchstraße auf den Feuerwehrplatz in der Gartenstraße, wo auch ein Martinsfeuer entfacht wurde. Eine kleine Bläsergruppe aus den Reihen des Evangelischen Posaunenchores begleitete den Zug musikalisch und stimmte immer wieder bekannte Martinslieder zum Mitsingen an.

In gewohnter und zuverlässiger Art und Weise sicherte die Freiwilligen Feuerwehr den Zug. Für die Kinder aus den beiden hiesigen Kindertagesstätten gab es vor dem Feuerwehrgerätehaus kostenlos die begehrten Martinsbrezeln und leckeren Kinderpunsch, während die Erwachsenen am ersten Glühwein des Jahres Gefallen fanden.

Bernhard Appelt, Hauptorganisator des Martinsumzuges innerhalb der Hofheimer CDU, zeigte sich mit dem Verlauf und dem Interesse jedenfalls sehr zufrieden. Dazu hatte er auch allen Grund. Rund 30 Helfer aus den Reihen der CDU und der Floriansjünger leisteten ganze Arbeit und sorgten für einen reibungslosen Verlauf. Der Zuspruch war überragend – wie vor der Pandemie – „den Leuten ist es ein Bedürfnis, wieder nach draußen zu kommen“ stellte der Hauptorganisator zufrieden fest. fh

