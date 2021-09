Endlich einmal gepflegt baden gehen

Lampertheim. Wohin macht man in diesen spätsommerlichen Tagen einen Ausflug? Am besten ins Freibad. Dachte sich auch die Gänsefamilie, die den Reizen des kühlen Wassers im Schwimmerbecken offenbar nicht widerstehen konnte und gemeinsam mit den menschlichen Badegästen ihre Bahnen zogen. Die Gänseeltern jedenfalls, denn die Küken wollten den Sprung über den Beckenrand noch nicht riskieren. Nach dem erfrischenden Bad zog die Gänsefamilie wieder in Richtung Biedensand ab. Dort soll es auch Gewässer geben. Aber bei weitem nicht so gepflegte. urs (Bild: Berno Nix)

