Lampertheim. Wenn nichts mehr dazwischen kommt und die Wasserproben in Ordnung sind, dann wird das Hallenbad der Lampertheimer Biedensand-Bäder nach den Herbstferien öffnen.

Das hat Erster Stadtrat und Bäderchef Marius Schmidt jetzt in einem Pressegespräch mitgeteilt. In diesen Tagen soll das Wasser aus dem Schwimmerbecken des Freibads in das große Becken des Hallenbads umgepumpt und

...