Hofheim. Nach dem Aus des Vogelvereins im vergangenen Jahr hat am Montagabend die Egerländer Gmoi bei ihrer Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus die Vereinsauflösung beschlossen. Die gutbesuchte Versammlung votierte drei Jahre nachBegehen des 50-jährigen Bestehens einstimmig für die Auflösung, eine Alternative blieb den Mitgliedern offensichtlich nicht.

Auf gerade einmal vier Paare war in den vergangenen Monaten die Tanzgruppe zusammen geschrumpft. Der Egerlandchor zählte nur noch zwölf Sänger, drei unter ihnen sind bereits älter als 80 Jahre alt. Obendrein hatte im vergangenen Jahr auch noch Chorleiter Wolfgang Raab sein Amt niedergelegt. Auf 39 Mitglieder, darunter 16 Aktive, bezifferte die erste Vorsitzende Rita Sittauer den Mitgliederstand. Der Mangel an Nachwuchs ist und war offensichtlich, weder in personeller noch finanzieller Hinsicht gab es eine Aussicht auf Besserung.

Iris Gerberding reflektierte ein ereignisarmes Jahr 2020. Nach zwei Monaten mit Singstunden und Tanzen im Januar und Februar stand das Vereinsleben durch den Pandemieausbruch ab März 2020 erst einmal still. Mitte Juli erfolgte die letzte Jahreshauptversammlung. Rechner Horst Ackermann bestätigte, dass das noch vorhandene Bargeld und der Bestand auf dem Konto bis zum Jahresende an die Bundesvereinigung übergeht. Bis dahin soll auch das Bürgerhaus ausgeräumt werden. Außer den Mitgliedsbeiträgen verbuchte die Gmoi im Jahr 2020 keine Einnahmen. „Unsere Ausgaben waren höher als die Einnahmen, das geht nicht, wo sollen wir das Geld hernehmen“, so Ackermann konsterniert. Ihm bescheinigten die beiden Prüferinnen Kirsten Scherer und Gabi Ackermann eine einwandfreie Buchführung.

Sichtlich getroffen von der Entwicklung der vergangenen Monate wirkte Sittauer bei ihren Schlussworten, die sie an die Teilnehmer der die Versammlung richtete. Ihr Dank galt allen aktiven und passiven Mitgliedern sowie den vielen freiwilligen Helfern der vergangenen Jahre, die bei den von der Gmoi aufgestellten Veranstaltungen wie dem traditionellen Maibaumfest am Vatertag oder bei der Kerbeteilnahme mit anpackten. „Wir hatten als Verein viele schöne Jahre“, blickte die Vorsitzende zurück und hofft auch ohne die Vereinsgrundlage auf viele weitere Treffen der seitherigen Mitglieder.

Frust überwiegt

In der am Ende beklemmenden Atmosphäre erinnerte sich der eine oder andere an schöne Anekdoten. „Es waren tolle Zeiten“, brachte es Horst Ackermann beim Rückblick auf Ausflüge und Reisen mit der Tanzgruppe auf den Punkt. Bei Rita Sittauer überwog nach wie vor der Frust. „Wir waren seit ein paar Jahren zum Sterben verurteilt“, sprach die Vorsitzende offen die Probleme in der Nachwuchsfindung an. fh