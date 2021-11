Lampertheim. Ein elfjähriger Junge ist am Montagmorgen bei einem Unfall vor der Alfred-Delp-Schule schwer verletzt worden. Eine Frau aus Bürstadt war vor Unterrichtsbeginn von der Schifferstraße in die Carl-Lepper-Straße abgebogen und hatte dabei den Schüler übersehen, der gerade die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überquerte. Bei dem Unfall erlitt der Junge laut Polizei Prellungen und wurde in die Kinderklinik nach Worms gebracht. Dort wurde er zur Beobachtung stationär aufgenommen. off

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1