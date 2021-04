Elf neue Fälle am Freitag

Lampertheim. Der Kreis Bergstraße hat am Freitagabend für das Kreisgebiet 60 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet, davon elf in Lampertheim. Mindestens einen neuen positiven Fall gab es jeweils an der Lampertheimer Schillerschule und an der Alfred-Delp-Schule. In Lampertheim steigt somit die Zahl der Gesamtinfizierten auf 1375. 1169 Personen gelten als genesen, 51 sind verstorben. Damit gibt es aktuell 155 Infizierte in der Spargelstadt. Der Inzidenzwert für den Kreis, den das Landratsamt veröffentlicht, lag am Freitag bei 161,18. Dieser Wert kann von dem Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht, abweichen. Allerdings sind dessen Zahlen maßgebend für die Regelungen der Corona-Notbremse. swa

