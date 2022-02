Hüttenfeld. An einem Schulmorgen und 10.30 Uhr: Klassische Literatur steht heute auf dem Stundenplan, Theater. Und dann auch noch „Faust“. Welch eine Tragödie. Die vermeintlich altbackene Pflichtlektüre ruft in Deutschlands Oberstufen regelmäßig entnervtes Stöhnen und gelangweiltes Gähnen von „Gar kein Bock“ bis „Lass mal ’ne Stunde schlafen“ hervor. Doch es geht auch anders. So geschehen am

...