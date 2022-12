Einstimmung aufs Fest

Hofheim. Der evangelische Posaunenchor hat die Hofheimer in einer vorweihnachtlichen Feierstunde in der Friedenskirche auf das anstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Nachdem die Feier in den vergangenen zwei Jahren Corona bedingt ausfallen musste, war die Freude bei allen Bläserinnen und Bläsern entsprechend groß.

Der Vorsitzende Wolfgang Herbert nutzte den feierlichen Rahmen, langjährige Mitglieder zu ehren. Die Teilnahme von Martin Weiser, Abgeordneter des Landesposaunenwerkes, dokumentierte die Wertschätzung, die den Jubilaren entgegengebracht wurde. Herausragend die 60-jährige Mitgliedschaft von Rolf Drucktenhengst, Heinrich Braun und Gerhard Herbert. „Der Chor hat Euch vieles zu verdanken, ich kann guten Gewissens sagen, dass ihr in den letzten Jahrzehnten den Posaunenchor maßgeblich mitgeprägt habt“, würdigte Herbert die Verdienste des Trios, attestierte allen Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Engagement neben ihren zweifelsohne hervorzuhebenden musikalischen Fähigkeiten. Neben dem rein musikalischen Wirken agierte Rolf Drucktenhengst 17 Jahre als Vorsitzender, Gerhard Herbert zeigte sich 25 Jahre als Rechner für die Finanzen des Chores verantwortlich, während Heinrich Braun als wichtiger Helfer bei sämtlichen Einsätzen dabei war und ist. Die drei Aktivposten, die musikalisch wie menschlich wichtige Akzente im Chor setzten, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Als großartigen Musiker und Könner auf dem Tenorhorn würdigte der Vorsitzende auch Wolfgang Raab, der in den vergangenen fünf Jahrzehnten zur musikalischen Entwicklung des Posaunenchors beigetragen hat. Der Spaßvogel im Chor war auch einige Jahre als Dirigent tätig.

Vorfreude aufs Konzert

Seit exakt zehn Jahren bereichern Gabriele Dittmer und Jennifer Seib den Holzbläsersatz in der ersten Reihe, Eva Marquard ist am Schlagzeug aktiv. Dazu wurden mit Selina Bersch, Lars Friedrich und Simon Seelig drei neue Musikerinnen und Musiker in den Posaunenchor aufgenommen. Seelig fand den Weg von Abenheim nach Hofheim über den ehemaligen Dirigenten Franz Gander und wirkte bereits beim Kirchenkonzert 2018 am Schlagzeug- und Percussionsatz mit. Sowohl Lars Friedrich (Euphonium) als auch Selina Bersch (Klarinette) erlernten ihre Instrumente an der Bläserklasse des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums. Mit dem musikalischen Rahmen der öffentlichen Feierstunde erweckte der Posaunenchor Vorfreude auf das anstehende Kirchenkonzert Mitte Januar. Erfrischend „We wish you a merry Christmas Intrada“ mit der geballten Klangfülle des Posaunenchores unter der Leitung von Dirigent Dirk Hindel. Das von Pascal Wichert geleitete Nachwuchsorchester beeindruckte die Zuhörer mit „Gloria“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens. Das Klarinettenduo Selina Bersch und Wolfgang Herbert brillierte mit Mozarts „Kegelduett Nr. 4“.

Zweimal war noch der Posaunenchor mit außergewöhnlichen Werken zu hören, einem Weihnachtslieder-Potpourri und der Petersburger Schlittenfahrt. Pfarrer Holger Mett übermittelte einige Gedanken zu Weihnachten. fh