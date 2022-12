Einstimmung auf Weihnachten

Hüttenfeld. Nach drei Jahren der pandemiebedingten Zwangspause ist es den Chören des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld endlich wieder einmal gelungen, ihr Publikum auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen. Insgesamt fünf Gruppierungen waren es, die in der Hüttenfelder Herz-Jesu-Kirche besinnliche Klänge anstimmten, um das Publikum mit bewegender Chormusik zu erfreuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Anfang in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche machten die Jüngsten, der Kinderchor (Lil‘ Young Voices). Unter der Leitung von Ronny Ehret, begleitet von seinem Bruder Bruno auf dem Keyboard, verstanden es die 14 Kinder mit der weihnachtlichen Weise „Einer ruft es dem Andern zu“ oder dem Wunsch nach weißer Weihnacht („Es schneit“), die Herzen der Zuhörer zu verzaubern.

Der Frauenchor unter der Leitung von Marc Bugert, der im Übrigen alle drei Erwachsenenchöre dirigiert, schloss sich dem nahtlos an. Die elf Damen überzeugten mit englischen Liedern, darunter auch der Gospel „Christmas Kum Ba Ya“ nach einem Satz des Jazz-Arrangeurs Jay Althouse. Sonja Zintl trat hier als Solistin in Erscheinung. Bugert verstand es einmal mehr, die hohen Stimmen des Ensembles mit unaufdringlicher Keybaordbegleitung zu untermalen.

Gospels im Programm

Auch der gemischte Chor „Purple Voices“ nahm sich einen Satz von Althouse („Blessed holy Jesus“) vor und interpretierte den genauso stimmsicher wie „Mary did you know“ oder den Adventskanon von Ruth Schram, angelehnt an den berühmten Kanon von Pachelbel. Beeindruckend war vor allem der schwere Satz „Mary did you know“ von Tim Hayden, den die 15 Sängerinnen und Sänger klangvoll meisterten.

Ronny Ehret leitet auch den Jugendchor, die „Young Voices“. Auch sie hatten einen Gospel im Programm („This little light of mine”), sowie einen Satz aus der Feder ihres Chorleiters („In dir ist mein Leben“). Kinder- und Jugendchor sangen dann gemeinsam das bewegende Keshet l’vana (Der weiße Regenbogen) des israelitischen Komponisten Josef Hadar. Und noch ein gemeinsames Lied gab es. Die Purple und die Young Voices begeisterten das Publikum am Ende des Programmes mit „Sing we Allelujah“ von Jay Althouse. Doch zuvor sorgte der Männerchor für Weihnachtsstimmung mit ausschließlich deutschen Titeln. Es sind inzwischen nur noch 14 Herren, denen es aber dennoch gelang, mit ihren Evergreens für die gewohnte Gänsehautatmosphäre zu sorgen. Sie waren im Übrigen das einzige Ensemble des Abends, das auf jede instrumentale Begleitung seitens ihres Chorleiters Marc Bugert verzichtete. Stimmgewaltig der Abschluss mit der „Hymne an die Nacht“ nach einem Satz von Josep Hass. Am Ende des Konzerts bescherte der Weihnachtsmann die Kleinsten des Vereins. ron