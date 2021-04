Einsicht ins Wählerverzeichnis

Neuschloß. Der Kirchenvorstand der evangelischen Johannesgemeinde Neuschloß gibt hiermit bekannt, dass bis Montag, 31. Mai, alle Gemeindemitglieder im Gemeindebüro in Hüttenfeld Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen können. Dies ist während der allgemeinen Öffnungszeiten, also Dienstag von 16 bis 18.30 Uhr und Freitag von 8 bis 10.30 Uhr oder nach Terminvereinbarung möglich. In dieser Zeit können Interessierte Auskunft erhalten, mit welchen Angaben sie im Wählerverzeichnis vermerkt sind. Werden Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten festgestellt, ist das Wählerverzeichnis durch den Kirchenvorstand zu berichtigen. Dies ist bis zum Wahltag möglich. red

