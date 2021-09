Einsatzübung auf dem BASF-Gelände

Lampertheim. Wie die BASF Lampertheim GmbH am Mittwochvormittag mitteilte, findet bis diesen Donnerstag eine Feuerwehrübung auf dem Firmengelände an der Chemiestraße statt. Beteiligt sind laut Kommunikationsabteilung die Werkfeuerwehr der BASF und die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim. Das Übungsszenario simuliert einen Brand in einem geschlossenen Container.

Geübt wird laut Pressemitteilung auf einer Fläche, die an der Südgrenze des Geländes liegt. Deswegen würden auch von außerhalb Dampfentwicklung und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr zu sehen sein. Die Einsatzleitstelle Bergstraße sei informiert, heißt es weiter. red