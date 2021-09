Einsatz mit viel Leidenschaft

Lampertheim. Ein bisschen erinnerte der Sitzungssaal im Lampertheimer Rathaus an eine Showveranstaltung. Sechs runde Tische reihten sich halbmondförmig auf den in Hochglanz polierten Fließen. Kerzen flackerten auf den weißen Tischdecken, auf Tischkärtchen standen die Namen der Gäste. Nur die Künstler fehlten – stattdessen gehörte die Bühne Menschen, die eigentlich gar keine große Bühne brauchen – und sie doch verdient haben.

Gleich sechs solcher Personen erhielten am Freitagabend die Stadtplakette. Mit den fünf ehemaligen Stadtverordneten Brigitte Stass, Fritz Götz, Dieter Meyer, Walter Kirsch und Detlev Reppert waren fünf Gäste mit der „Bühne“ Sitzungssaal bestens vertraut. Werner Hahl, ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter und bekannt aus zahlreichen Ehrenämtern, komplettierte die Riege der Ehrengäste. „Wir wollen mit diesem Abend Ihren ständigen, über mehrere Jahrzehnte andauernden ehrenamtlichen Einsatz würdigen. Für Lampertheim, für uns alle, war und ist dieses Engagement unheimlich viel wert“, betonte Bürgermeister Gottfried Störmer zur Eröffnung.

Die Geehrten Brigitte Stass (Silber) Fritz Götz (Silber) Dieter Meyer (Silber) Walter Kirsch (Silber) Detelv Reppert (Bronze) Werner Hahl (Silber)

Der feierliche Rahmen mit Musik und Sektempfang – unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorgaben mit Masken- und Nachweispflicht – sollte deutlich machen: Dieser Einsatz ist nicht alltäglich und schon gar nicht selbstverständlich. Genauso wenig ist es die Auszeichnung. Die Stadtplakette gibt es in den Ausprägungen Bronze, Silber und Gold für Menschen, „die sich in besonderem Maß für ihre Stadt verdient gemacht haben“. Ausschließlich die Stadtverordnetenversammlung kann ihre Vergabe beschließen.

Hitzige Redeschlachten

Eine Verleihung an gleich sechs Personen ist eher ungewöhnlich. Den Wert der Plakette zeigt ein Blick in die Richtlinien: Die Zahl der lebenden Inhaber in Silber soll 15, die der Träger in Gold zehn nicht übersteigen. Die „Flut“ in diesem Jahr ist auch mit dem Ausscheiden mehrerer, langjähriger Ortspolitiker zu erklären. Für alle fünf gelte, so Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb über seine ehemaligen Kollegen und Vorgänger, dass sie ihre persönlichen Interessen zum Wohle Lampertheims oft hintangestellt hätten. „Sie alle haben ehrenamtlich stundenlang Sitzungsunterlagen gewälzt und nicht immer einfachen Beratungen beigewohnt“, so Korb, der die Kommunalpolitik – wie auch Redner Marius Schmidt – als Königsdisziplin bezeichnete. Anders als in Berlin spüre man hier die direkten Folgen seines Handelns, sei schnell mit Kritik konfrontiert. „Wir müssen die Dinge vor Ort umsetzen, die Auswirkungen sind sofort sicht- und spürbar“, so Korb.

Mit Abstand am längsten hat sich damit Fritz Götz auseinandergesetzt. Der Sozialdemokrat saß seit 1976 im Stadtparlament, war von 1991 bis 2003 hauptamtlicher Erster Stadtrat. Erst in diesem Jahr schied er aus.

Sein Markenzeichen: Hitzige Redeschlachten mit Franz Korb, viel Leidenschaft, immer nah am Volk, 40-minütige Haushaltsreden und der Stuhl, der den kürzesten Weg zum Rednerpult bedeute – „falls er sich mal aufregen muss“.

Den Titel „Frau von Recht und Ordnung mit viel Empathie“ erhielt Brigitte Stass (SPD) von Redner Marius Schmidt. Als erste weibliche Stadtverordnetenvorsteherin habe sie 15 Jahre lang Pionierarbeit in Lampertheim geleistet.

Auch Dieter Meyer war in seiner Zeit für die CDU Stadtverordnetenvorsteher, saß 31 Jahre lang im Parlament und wirkte in zahlreichen Ausschüssen mit. Neben der Stadtplakette in Silber ist er außerdem Träger des Landesehrenbriefs, der Partnerschaftsmedaille und des Titels „Ratsherr“.

Walter Kirsch wohnte der Stadtverordnetenversammlung bis 2011 bei, war CDU-Parteivorsitzender. Detlev Reppert war neben seiner Tätigkeit als Stadtverordneter auch im Aufsichtsrat der Biedensand-Bäder.

Werner Hahl war dagegen keine einzige Minute Stadtverordneter. Viele „freie Minuten“ hatte er aber offenbar dennoch nicht. Die lange Liste an Ehrenämtern, die Bürgermeister Störmer vortrug, hätte auch für mehrere Leben gereicht: Kirchenvorstand, Gründer mehrerer Förderkreise, Vorstand der Diakoniestation, Schiedsmann am Ortsgericht oder Organisator der Ferienspiele. All das ist nur ein kleiner Auszug der Tätigkeiten, die Hahl seit teilweise über 40 Jahren ausübt. „Du hast unsere Stadt weit über das Normalmaß hinaus vertreten“, so Gottfried Störmer. Für sein Engagement hat Hahl 2018 bereits unter anderem die „Starkenburger Medaille“ erhalten.