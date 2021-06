Einsatz in luftiger Höhe

Lampertheim. Forschen Schrittes klettert der Storchenexperte Klaus Hillerich die ausgefahrene Metallleiter herauf. Will er den Storchennachwuchs im AZ Vogelpark beringen, darf er keine Höhenangst an den Tag legen. „Es sind 16 Nester belegt, von denen etliche hoch oben in den stattlichen Kiefern gebaut worden“, erklärt Stephan Germann, der Erste Vorsitzende des Vogelpark-Vereins.

Manche Horste sind durch die dichten Kiefernzweige von unten kaum sichtbar. Die meisten Storcheneltern verlassen das Nest, wenn Hillerich die letzten Stufen der Leiter erklimmt und kreisen dann über den Horsten. Darum herrscht reger Flugbetrieb über dem Vogelpark an dem Vormittag. Ist der ehrenamtliche Beringer für die Vogelwarte Helgoland mit seiner Arbeit fertig, kommen die Elterntiere zurück. „Sie lassen ihren Nachwuchs nicht aus den Augen“, weiß Hillerich. Es dauert nicht lange und in den Kinderstuben ist wieder Ruhe eingekehrt. Ihre gefiederten Babys schützend, aber dennoch neugierig, beobachten die Altstörche das Treiben im Park.

Außer den Ehrenamtlichen ist ein ZDF-Fernsehteam zur Beringung gekommen. Klaus Hillerich wird interviewt und beim Beringen der Storchenküken gefilmt. Die Lampertheimer Störche könnten also noch prominent werden. Dann tragen Hillerich sowie der Fotograf und Helfer Horst Usinger die Leiter an den nächsten Ort. „Usinger bereitet viele Aktionen vor“, erklärt Hillerich. Der dritte Mann im Bunde ist Ernst Achenbach. Er ist seit Jahren die rechte Hand von Hillerich und assistiert ihm bei der Koordination der Weißstorcherfassung in Hessen. Nach der Begutachtung ihrer Unterlagen, in denen die Horste des Vogelparks vermerkt sind, und dem suchenden Blick nach oben, wie die Nester wohl erreichbar seien, wägen die Ehrenamtlichen ab, ob Hillerich nach oben steigen wird. Zuvor lässt das Vogelpark-Mitglied Hubert Suchanek seine Drohne aufsteigen, damit die Beteiligten von unten aus sehen können, wie viele Storchenkinder sich im jeweiligen Nest befinden.

Hillerich steckt sein Werkzeug, einen kleinen Stoffbeutel und die Storchenringe in die Taschen seiner Latzhose und macht sich auf zum Nest. Im Beutel transportiert er die Nestfunde nach unten. Schon wieder hat er einen Knäul landwirtschaftlicher Fasern aus Kunststoff gefunden, die die Storcheneltern zum Nestbau verwenden. Achenbach berichtet in diesem Zusammenhang von der kürzlichen Rettung eines Storches, der mit solch einer nicht reißbaren Schnur regelrecht gefesselt war. „Klaus Hillerich hat die Schnur mit dem Messer durchgeschnitten und somit den Storch befreit“, schildert Achenbach. „Überhaupt habe ich heute jede Menge Plastik entdeckt“, sagt Hillerich besorgt. Eine weitere Ausbeute ist Rohwolle vom Schaf. Darüber hinaus holt der Vogelberinger ein taubes Storchenei aus seinem Beutel. Es ist mittlerweile das dritte unbefruchtete Ei.

Eigentlich stellen sich die Storchenkinder tot, wenn sie der Ehrenamtliche beringt. Doch ein aufgewecktes Kerlchen dachte gar nicht daran, in eine Schreckstarre zu fallen und hackte mit seinem schwarzen Schnabel Hillerich in den Arm. Beringt wird am linken Beinchen, da 2021 ein ungerades Jahr ist. Achenbach notiert stets, was ihm Hillerich zuruft. Die Ringe von zwei Altstörchen beginnen mit den Buchstaben DER, DE für Deutschland und das R für die Vogelwarte Radolfzell. Die sich anschließenden Nummern gehören ebenso zu den Erkennungszeichen der Störche. Die Ehrenamtlichen bedauern, dass das Bundesland Hessen nur eine beschränkte Anzahl von Ringen erhält, denn anhand dieser schwarzen Plastikringe mit den weißen Codes lassen sich beispielsweise die Flugrouten und Überwinterungsgebiete feststellen. „Anfang August geht die Storchenwanderung los“, erläutert Ernst Achenbach. Zuerst starteten die Jungen im Trupp in Richtung Süden. „Bis zu 70 Prozent der Jungvögel sterben im ersten Jahr“, weiß Achenbach.