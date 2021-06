Einsatz am Grill: 160 Burger für gute Sache

Hofheim. Auf eine solche Idee muss erst mal jemand kommen. Kein Problem jedenfalls für den Hofheimer Björn Terhorst, der mit Unterstützung seiner Familie für den Verein „Einfach Helfen Bergstraße“ 160 Burger selbst zubereitete und diese dann an einem Tag in Bürstadt verkaufte. Heraus kam dabei der stattliche Betrag von 1000 Euro, den Terhorst nunmehr an den 2013 gegründeten Hilfsverein übergab.

Ziel des Vereins mit Sitz in Bensheim ist es, sich für Menschen aus der Region einzusetzen und zu engagieren, die unverschuldet in schwierige Lebenssituationen geraten und daher dringend auf Hilfe angewiesen sind. Björn Terhorst, ITler und Angestellter bei der BASF in Ludwighafen, bei der er vor zwei Jahren sein wöchentliches Arbeitspensum um zwei Tage reduzierte, ist von seiner Aktion und der damit verbundenen Nachfrage derart begeistert, dass er im Herbst eine Neuauflage ins Auge fasst.

Vor vier Jahren begann Terhorst mit dem Grillen als reinem Hobby, das er mittlerweile nebenberuflich ausübt, dabei sogar Tastings und Grillseminare anbietet. Rund acht Wochen nahm die Vorbereitung für den Burgerverkauf in Anspruch, zumal in Coronazeiten einiges an Auflagen beachtet werden musste.

Beim Zubereiten der Burger, das zu einem wahren Familienprojekt avanchierte, halfen Ehefrau Sabine sowie die beiden Töchter Sarina und Mia tatkräftig mit, die eigentliche Verkaufsaktion dauerte rund drei Stunden, dann waren alle Burger abgeholt und vergriffen. Wichtig ist dem Initiator, dass er beim Zubereiten ausschließlich auf Produkte aus der Region zurückgegriffen hatte, sei es die Metzgerei oder der Bäcker, das Geld blieb in der Region. Daher auch der Bezug zum Verein „Einfach Helfen Bergstraße“, der auch den regionalen Aspekt verinnerlicht. Der Lockdowm brachte den Hofheimer auf diese Idee des Burgerverkaufs, mit Grillen etwas Gutes zu tun. Bei seiner Internetrecherche stieß er dann auf den in Bensheim ansässigen Hilfsverein, von dem Heike Koser-Jung und Anke Müller-Wiege die Spende entgegen nahmen. fh

