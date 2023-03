Einsamkeit das Thema

Lampertheim. Am Sonntag, 12. März, findet im Sitzungssaal des Alten Rathauses das zweite philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ in diesem Jahr statt, diesmal ausnahmsweise am zweiten Sonntag im Monat. Beginn des Forums ist um 11 Uhr. Das Forum wird moderiert und geleitet von dem Philosophen Anton Schmitt, der unter anderem an der Volkshochschule in Lampertheim regelmäßig Philosophie-Seminare anbietet. Der Eintritt ist frei. Es gibt kostenlos Kaffee und Kuchen.

Schmerzhaftes Gefühl

Das Thema der Veranstaltung lautet „Einsamkeit – Last und Chance“. „Einsamkeit macht krank!“, betonen seit Jahren Wissenschaftler. Dabei kann sie jeden treffen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Besonders häufig leiden aber Menschen über 80 Jahre und jüngere Erwachsene an bedrückender Einsamkeit, heißt es darin weiter. Dabei definiere man Einsamkeit als subjektives und schmerzhaftes Gefühl, von anderen getrennt zu sein. Das setze voraus, dass der Mensch ein Gesellschaftstier ist und nur ein Zusammenleben und Zusammenwirken seiner Natur entspricht.

Wer aber Gemeinschaften aus einer gewissen Distanz betrachtet, werde erkennen, dass es uns nicht ohne Weiteres gelingt, ein befriedigendes und gesundes Zusammenleben für alle zu garantieren. Das führe zur Frage, ob es nicht auch ein positives Phänomen der Einsamkeit gibt. Die Auseinandersetzung mit sich selbst in Einsamkeit könne auch Ressourcen freilegen und berge die Chance, ein tieferes Selbstverständnis zu erlangen. Im Alleinsein löse man sich aus sozialen Bezügen und sei einfach bei sich. red/swa