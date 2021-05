Einkaufen zu Live-Musik

Lampertheim. Der Wochenmarkt auf dem Schillerplatz feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Es wurde mit der Eröffnung einer Ausstellung zur Historie des Marktes begangen. Das Stadtmarketing möchte das Jubiläum aber ganzjährig mit unterschiedlichen Aktionen zu feiern und immer wieder Anreize zum Besuch des Marktes zu setzen. Somit sollen die lokalen Marktbeschicker unterstützt und das Bewusstsein für regionale Nahrungsmittel geschärft werden.

Gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich Kultur, Bildung und Ehrenamt entstand die Idee, eine Programmreihe mit dem Titel „Kultur auf dem Wochenmarkt“ aufzulegen. Dies bietet auch den lokalen Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten. „Wir wissen natürlich, dass aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation größere Menschenansammlungen weiterhin zu vermeiden sind. Daher sollen die künstlerischen Auftritte nur flankierende Maßnahmen sein“, stellt Dirk Dewald, Leiter des Stadtmarketings, klar.

Rolf Hecher, Fachbereichsleiter Kultur ergänzt: „Ich habe die seit vielen Jahren bestehenden Kontakte zur Kulturszene gerne genutzt und potenzielle Akteure direkt angesprochen. Es ist meines Erachtens ein sehr abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm entstanden, das eine breite Zielgruppe ansprechen wird.“

Kulturellen Akzent setzen

Auch Erster Stadtrat Marius Schmidt zeigt sich begeistert von dem Projekt. „Ich hoffe, dass es uns mit diesem Projekt gelingt, der ohnehin von der Corona-Krise stark betroffenen Künstlerszene wenigstens eine kleine Bühne bieten zu können. Vielleicht können wir mit der geplanten Sommerbühne hier einen weiteren kulturellen Akzent setzen.“ Die lokal und regional bekannten Künstler werden bis Oktober jeweils am letzten Samstag des Monats von 10 bis 12 Uhr auf dem Schillerplatz auftreten.

Das komplette Programm findet sich in gedruckter Form auf einem Flyer, der in den Räumlichkeiten des Stadtmarketing in der Domgasse 9 erhältlich ist. An den Kosten, die durch Künstlergagen und Druck des Flyers entstehen, wird sich auch der Wirtschafts- und Verkehrsverein beteiligen.

Den Auftakt der Programmreihe machen am Samstag, 29. Mai, 10 Uhr, Barbara Boll und Matthias Klöpsch mit ihrem Programm „Bollwerk unplugged – Lieblingssongs für einen entspannten Einkauf“. red

