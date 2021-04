Eine Stimme für Hofheim

Hofheim. Der Ortsbeirat Hofheim hat sich konstituiert. In der ersten Sitzung des Gremiums wurde Alexander Scholl erwartungsgemäß mit klarem Votum ohne jegliche Gegenstimme als Ortsvorsteher bestätigt. Sein Stellvertreter bleibt mit Marco Knecht ebenfalls ein Christdemokrat, dessen Votum ebenfalls einstimmig bei drei Stimmenthaltungen ausfiel. Den Altersvorsitz hatte bis zur Wiederwahl Scholls Martin Bär übernommen. Zahlreiche Mandatsträger und Besucher verfolgten die Sitzung im Saal des Bürgerhauses, unter ihnen auch der neugewählte Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb.

Als eine wesentliche Aufgabe bezeichnete es Scholl, den Stadtteil weiter aufzuwerten und weiterzuentwickeln durch die Arbeit im Ortsbeirat. Mit Nachdruck will der alte und neue Ortsvorsteher gegenüber, aber auch gemeinsam mit der Stadtverwaltung Themen bearbeiten. „Wir sind der Ansprechpartner vor Ort“, verdeutlichte Scholl die Position der Ortsbeiratsmitglieder. Der Umgang untereinander solle weiterhin sachlich, fair und ergebnisorientiert verlaufen, um insbesondere bei wesentlichen Themen mit einer Stimme für den Stadtteil zu sprechen.

Blick nach vorn

Alexander Scholl will seiner Linie treu bleiben und die Bürger weiter miteinbeziehen. „Viele Aufgaben und Themen liegen vor der Brust“, richtete Scholl den Blick nach vorn, allerdings nicht ohne den ausgeschiedenen Mandatsträgern in Hofheim für ihre Arbeit zu danken, unter ihnen Edwin Stövesand, Harald Eppler und Maximilian Rühl.

Neu begrüßen durfte der Ortsvorsteher Alexander Rank (CDU), Lothar Bauer und Markus Stöckel von der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) sowie Alexander Tiefenbach (SPD). Für Hofheims SPD-Chefin Silke Lüderwald war es nach ihrer Wahl in den Magistrat gleichzeitig die letzte Ortsbeiratssitzung, für sie wird Thomas Meier nachrücken.

In der Sitzung kamen aber auch Sachthemen zur Sprache. Scholl verwies auf die bereits mehrfach thematisierte Kreuzung der Westumgehung, an der Schilder nach oben gesetzt wurden, um eine bessere Übersicht zu erreichen und den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Der Ortsbeirat gedachte auch dem Mitte März verstorbenen ehemaligen Hofheimer Gemeindevertreter Günther Eichhorn.

Erster Stadtrat Marius Schmidt forderte zur aktiven Mitarbeit auf und würdigte die enorme Wertschätzung der Hofheimer für den Ortsbeirat, was er an der hohen Wahlbeteiligung festmachte. Schmidt verwies auf das mit 2000 Euro vorgesehene neue Kulturbudget des Ortsbeirats für eine Veranstaltung. Marco Knecht (CDU) regte eine Prüfung an, um auch in Hofheim Coronatests durchführen zu können. Schmidt äußerte sich dazu optimistisch, da er bereits mit Apotheken im Dialog stehe. Silke Lüderwald sprach die undurchsichtige Radwegesituation im Wehrzollhaus an, bei der ein Fahrradweg durch die Bushaltestelle verläuft und Bordsteinabsenkungen überfällig seien. Schmidt kündigte schrittweise Verbesserungen an.

Verkehr in der Karlsbader Straße

Zwei schriftliche Anfragen hatten die Sozialdemokraten vorbereitet. Alexander Tiefenbach griff die Verkehrssituation in der Karlsbader Straße auf, deren Frequentierung durch das angrenzende Neubaugebiet deutlich zugenommen hat. Unlängst war eine Joggerin mit einem Pkw-Fahrer kollidiert. Tiefenbach erwähnte auch die oftmals festzustellende überhöhte Geschwindigkeit der Autofahrer und das hohe Lkw-Aufkommen. Noch deutlicher wurde Lothar Bauer (BGH): „Ein Drama, was da los ist.“ Bauer verwies auf die Kreuzungsvereinbarung Wattenheimer Weg und mahnte an, das Thema des mittlerweile asphaltierten ehemaligen Feldwegs, der für den Pkw-Verkehr freigegeben ist, nicht aus den Augen zu verlieren.

Auf die Problematik des angrenzenden halbbeschrankten Bahnübergangs als Gefahrenpotenzial für Schulkinder verwies Marco Knecht und fragte: „Was ist das für ein Weg?“ Eine nachhaltige Prüfung sicherte der Erste Stadtrat zu, so wie es sei, könne es nicht bleiben. Außerdem will er die Ergebnisse einer Elternbefragung im Rahmen des Präventionsprojekts KOMPASS abwarten, das Mitte Mai vorliegen soll.

Ein Dorn im Auge ist nicht nur den Genossen die Hundetoilette an der Grünfläche Martinstraße/Flatenstraße. Der Standort bedeute für die Anwohner eine enorme Geruchsbelästigung. Der Verwaltung ist die Problematik schon länger bekannt. Sand sei mehrfach ausgetauscht, Hundekot auf der ganzen Fläche entfernt worden. Um die Situation für die Anwohner zu verbessern, versprach der Erste Stadtrat eine zufriedenstellende Lösung. „Viele Stellen in Hofheim sind davon betroffen“, ging Lothar Bauer noch einen Schritt weiter und kündigte für die kommende Sitzung ein ganzes Paket der BGH mit Auffälligkeiten, aber auch Lösungsansätzen an. fh