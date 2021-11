Eine Spritze für die Kultur

Lampertheim. Künstlern und Kulturtreibenden will die Stadt mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie unter die Arme greifen. Wer ein Projekt plant, um neu durchzustarten, soll bis zu 500 Euro respektive 50 Prozent der Gesamtkosten aus einem Kulturfonds erhalten. Dieser speist sich aus den Einnahmen des Startparkfestivals in diesem Sommer in Höhe von 2700 Euro. Weitere 2000 Euro kommen laut Kulturdezernent Marius Schmidt durch nicht vergebene Prämien im Zusammenhang mit der Verleihung des Kulturpreises zu. Die Unterstützung verstehe sich als „Kapitalspritze“ für den Neustart nach den blockierenden Auswirkungen der Pandemie auf den Kultursektor. Förderanträge stellen könnten Einzelpersonen, Gruppen und Vereine. Die Antragsfrist endet laut Marius Schmidt am 9. Januar. Der Fonds sei auch als Zeichen zu sehen, welchen hohen Stellenwert die Kultur in Lampertheim genieße. urs

