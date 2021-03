Lampertheim. Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie, der dadurch abgesagten Konzerte und der schwierigen Situation vieler Künstler möchte cultur communal der Stadt Lampertheim mit einem neuen Angebot Unterstützung anbieten und trotz Veranstaltungsabsagen einen öffentlichen Auftrittsrahmen im Schwanensaal schaffen. Ziel ist es, mit professioneller technischer Ausstattung und Filmequipment Künstlern eine Plattform für Film- und Tonaufnahmen zu ermöglichen.

Das Projekt „thirty minutes for culture“ startete im November 2020. Alle interessierten Künstler sind eingeladen, sich bei cultur communal per E-Mail (kultur@lampertheim.de) zu melden. Das Video wird bearbeitet und anschließend für einen gewissen Zeitraum auf der städtischen Homepage, bei facebook und Youtube eingestellt und verlinkt. Gleichzeitig wird das Video den jeweiligen Künstlern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Durch dieses Projekt soll trotz der vielen Einschränkungen ein (digitaler) Auftritt und ein finanzieller Beistand durch die Stadt Lampertheim gewährleistet werden. Eventuell entstehen auch neue Kontakte der Künstler untereinander, oder die Videos werden gar Teil einer Sammlung von regionalen Künstlern. Der Name des Youtube-Kanals der Stadt Lampertheim ist: cultur communal lampertheim 30 minutes for culture. Dort gibt es die Möglichkeit, sich die Videos direkt anzuschauen. Auf der Facebookseite der Stadt Lampertheim werden die entsprechenden Videos zusätzlich beworben.

Aktuelles Video online

Ein aktuelles Video im Rahmen der Aktion trägt den Titel „Männe meets Dylan“ des Künstlers Manfred Beck (Maenne.Beck@web.de, Telefon: 0172/4 28 86 53). Mit diesem Musikprojekt präsentiert Manfred „Männe“ Beck einige der bekannten Songs im Stil des jungen Folkbarden Bob Dylan aus dessen früher Schaffensperiode. Der gebürtige Lampertheimer arbeitet und lebt in seiner Heimatstadt. Musikalisch in Erscheinung getreten ist er bisher in der regionalen Kneipen- und Kulturszene durch Auftritte mit der Lampertheimer Band „always chilled“ sowie durch das Soloprojekt „Männe live/Next stop is Woodstock – Love & Peace Folk Music“. Der Mangel an Auftrittsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie und die Liebe zum Folk und Rock der 1960er und 1970er Jahre brachten „Männe“ auf die Idee, sich im Rahmen von „Cultur Communal – Thirty Minutes for culture“ mit einem Bob-Dylan-Special zu bewerben.

„Meine Anerkennung an Manfred ,Männe’ Beck, einen emsigen lokalen Künstler, der seine Liebe zum Folkbarden Bob Dylan ausdrückt. Das macht er sehr sympathisch, ganz bei sich und in sich ruhend. Man spürt den Eifer und die Begeisterung. Ein Bob-Dylan-Special, das uns erinnert an wilde Zeiten, und wir lernen, dass Musik, insbesondere mit anspruchsvollen Texten, immer noch begeisterte Anhänger auch hier in Lampertheim hat. Danke dafür ,Männe’ und gut, dass du mit dabei warst“, sagt Kulturfachbereichsleiter Rolf Hecher. red