Eine Geschichte des Universums in vier Sätzen

Lampertheim. Dass sie mit Bach im Bunde steht, spürt man sofort. Und doch ist es ein moderner Komponist wie Marcel Dupré, der das Konzert Heike Ittmanns zu etwas Besonderem macht. Damit setzt die Lampertheimer Organistin einen denkwürdigen Schlusspunkt unter einen sommerlichen Musikzyklus, der das „Universum Orgel“ aus der Perspektive von fünf unterschiedlichen Interpreten erforscht hat. Mit an Bord ein Publikum, das den Attraktionen auf dieser Reise bis zuletzt mit hoher Aufnahmebereitschaft begegnet ist.

Wer vom Universum spricht, richtet den Blick unwillkürlich gen Himmel. In theologisch-metaphorischer Deutung steht er zudem für das der Erde enthobene Reich Gottes, dem Johann Sebastian Bach sich in seinen Trio-Bearbeitungen der Choräle „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ (BWV 664) und „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“ (BWV 650) in unvergleichlicher Weise angenähert hat. Heike Ittmann wählt ein lebhaftes Tempo, lässt den Bass im Pedal federnd pulsieren und gibt den sprudelnden, sich kontrapunktisch überkreuzenden und wieder auseinanderstrebenden Manualstimmen eine helle und schlanke Gestalt. Wäre Bach über eine etwas bedächtigere Gangart sicher nicht böse gewesen, so beeindruckt doch die zugewandte Spielfreude, mit der die Organistin ihre innere Nähe zur hohen Kunst Bachs bezeugt.

Dem Himmel nah

Hier ist sie zu Hause: Heike Ittmann an ihrer Domorgel. © Berno Nix

Zum Auftakt hatte die Interpretin Dietrich Buxtehudes Passacaglia in d-Moll (BuxWV 161) gewählt, das ihr die Gelegenheit bot, den Charakter der einzelnen Variationen durch kontrastreiche Farbgebungen zu unterstreichen. Die Vleugels-Orgel konnte hier ihre barocken Affinitäten ebenso eindrucksvoll zur Geltung bringen, wie sie im Mittelteil des Konzerts in eine lyrisch-romantische Stimmung umschlagen kann, die Franz Liszts „Lento placido“ aus den Consolations für Klavier (bearbeitet von Alexander Wilhelm Gottschalg) mit funkelndem Sternenstaub umflort. „Dem Himmel sehr nah“, hat Heike Ittmann ihren persönlichen Bezug zu diesem Stück in der Einführung beschrieben.

Marcel Duprés Passionszyklus op. 23 gewährt die himmlischen Freuden hingegen erst nach überwundener Mühsal. Zuvor herrscht prähistorisches Chaos, das der französische Komponist mit irrlichternden Bewegungen, mit gebrochener Metrik und schrillen Harmonien in Szene setzt. Heike Ittmann sorgt in dieser dichten Komplexität durch prägnante und wechselnde Registerfarben für Transparenz. Ihrem Überblick über die zerklüftete Klanglandschaft mit ihren schroffen und oszillierenden Formen können wir uns anvertrauen und erreichen auf diese Weise die Verklärung der Geburt Christi, die in mystisch-fluoreszierendem Schein aufleuchtet.

Soeben noch das Motiv des Weihnachtshymnus „Adeste Fideles“ im Ohr, stürzt uns das Werk in den Abgrund der Kreuzigungsszene, die uns die Organistin in fallenden Tonfiguren und klagenden Seufzersekunden fast hautnah miterfahren lässt – um das Finale der Auferstehung wie aus dem Dunkel ins Licht zu heben. Eine grandiose Entwicklung, eine unglaubliche Steigerung, die im gravitätischen Cantus-Firmus-Zitat des Chorals „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ mündet und von majestätischen Schlussakkorden bestätigt wird.

Schimmerndes Schweben

Eine Geschichte des Universums in vier Sätzen – das muss man auch erst einmal verkraften. Doch zum Glück hat Heike Ittmann noch eine Zugabe in der Tasche: Das schimmernd schwebende Adagietto aus den Zwölf Stücken op. 16 von Léon Boëllmann, mit dem sie uns in einen mehr oder weniger entspannten Abend entlässt.

Der 18. Lampertheimer Orgelsommer ist bereits versprochen – daran lässt Initiatorin Ittmann keinen Zweifel. Man mag denn auch in Abwandlung eines Loriot-Worts konstatieren: Ein Sommer ohne Orgelmusik wäre möglich. Aber sinnlos.