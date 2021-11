Eine Bühne für junge Künstler

Lampertheim. . Die Popakademie Mannheim und Cultur Communal der Stadt Lampertheim möchten in Zukunft als Kooperationspartner im Rahmen des Projektes „Popakademie goes LA“ zusammenarbeiten und bereits bestehende Synergien ausbauen. Im Schwanensaal in Lampertheim feierten die Beteiligten das gemeinsame Auftaktkonzert, das den Besuchern Vorfreude auf weitere Veranstaltungen machte.

Bands der Popakademie begeistern das Publikum im Schwanensaal. © C. Vogel

„Ich freue mich, an diesem Abend in so viele begeisterte Gesichter zu schauen“, erklärte Erster Stadtrat Marius Schmidt. „Wir sind glücklich darüber, ab sofort vier Mal im Jahr die Stars von morgen in unserer Spargelstadt begrüßen zu dürfen.“

Bei dem Konzert konnten die Veranstalter gleich drei hochkarätige Musiker und Gruppen präsentieren. Für einen sehr gelungenen Auftakt sorgte der 15-jährige Jan Aaron Snaschel, der das Publikum mit einem selbst gestalteten Rock-Medley und Hits von Elton John und Johnny Cash mitriss. Auf den jungen Hofheimer, der seit 2018 Gesangsunterricht nimmt, folgte die Münchnerin Henny Herz. Zwar war ihre Gruppe aufgrund von Corona leicht dezimiert, doch mit ihrem sanften Folk-Pop und ihrer einzigartigen Stimme entwickelte sich im Schwanensaal eine außergewöhnliche Atmosphäre.

„Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir heute Abend hier auftreten dürfen. Momentan gibt es für uns Künstler nicht viele Möglichkeiten uns zu zeigen, weshalb es umso schöner ist, heute hier zu sein“, so die junge Absolventin der Popakademie.

Den Abschluss bildete der Auftritt des Trios Engin. Die Formation bot eine Mischung aus türkischen Psych-Rock-Sounds, Blues-, Indie- und Chanson-Elementen. Auch hier ging das Publikum begeistert mit. Hubert Wandjo, Direktor der Popakademie Mannheim, zeigte sich nach Abschluss des Konzerts vollends zufrieden. „Heute haben wir ein Stück weit Bands der verlorenen Generation zu sehen bekommen. Während Corona war alles leider nicht so einfach, und alle Beteiligten sind glücklich, dass es heute diese Möglichkeit im Schwanensaal gegeben hat. Zwar war das erst mal ein kleiner Schritt, doch diese Schritte sind essenziell für junge Künstler, und wir als Popakademie wollen den jungen Lampertheimer Künstlern etwas zurückgeben.“

Eigene Kompositionen

Der Kooperationsvertrag mit der Popakademie bedeutet für Cultur Communal mehr, als nur Konzerte zu veranstalten. „Es ist Bildungsarbeit im besten Sinne, und wir wollen mit dieser Veranstaltungsreihe ein neues, junges Publikum erschließen“, sagte Marius Schmidt. Auch im kommenden Jahr sollen die Studenten der Popakademie und die dort entstandenen Bands die Gelegenheit bekommen, ihre eigenen Kompositionen einem jungen Publikum zu zeigen und Bühnenerfahrung zu sammeln. clv