„Eine bisher schöne Bilanz für unsere Jugend“

Lampertheim. Nach den aktiven Mannschaften hat auch die Tennisjugend des TC RW Lampertheim (TCL) die Sommerpause beendet. Mit den U10-Junioren, U12-Juniorinnen und den U18-Junioren stehen gleich drei Teams auf den ersten Plätzen. Einige der Mannschaften haben bereits die Saison abgeschlossen. Der jüngsten Mannschaft aus Lampertheim, einer gemischten U9, gelang am vierten und damit letzten Spieltag nach drei vorangegangenen Niederlagen mit 4:2 beim TC Seeheim der erste Sieg. Die U10-Junioren führen die Tabelle mit vier Siegen an. Die letzte Begegnung gegen den TC Erzhausen gewannen die Lampertheimer mit 5:1. Philipp Chiorean, Moritz Baum und Ben Bauer holten die Einzelpunkte, lediglich Luis Wegerle musste im dritten Satz den Punkt den Gegnern überlassen. Im Doppel siegten Wegerle/Baum und Chiorean/Bauer. Zwei Begegnungen stehen noch aus.

Herausragend die Zwischenbilanz der U12-Juniorinnen, die in der Saison bereits viermal ein 6:0-Ergebnis einspielten. In der letzten Begegnung gegen BW Bensheim gab es einen 4:2-Erfolg. Anna Hermann an Punkt eins spielend verlor in zwei Sätzen, alle anderen Einzel gespielt von Luisa Brückmann, Tamio Stollhofer und Lilli Will punkteten zum 3:1. Hermann/Will unterlagen im Doppel, während Brückmann/Stollhofer mit 10:2 im dritten Satz den Siegpunkt holten und den ersten Platz untermauerten.

Auf Platz zwei beendeten die U15-Juniorinnen die Saison. Drei Siegen steht lediglich eine Niederlage gegenüber, in der letzten Partie wurde Heppenheim mit 6:0 düpert. Emilija Hercegovac, Lena Brückmann, Lily Zimmer und Mia-Sophie Diesterweg sowie im Doppel Brückmann/Zimmer und Hercegovac/Diesterweg waren am Sieg beteiligt. Das zweite Team der Juniorinnen U15, fast ausschließlich mit Talenten der Altersklasse U12 bestückt, schloss die Saison auf Platz drei ab, holte mit einem 5:1 gegen die TSG 46 Darmstadt in der Besetzung Nadja Baum, Luisa Brückmann, Tamia Stollhofer und Lilli Will im Einzel sowie im Doppel mit Baum/Stollhofer und Brückmann/Will den zweiten Saisonsieg.

Das 5:1 gegen Pfungstadt bedeutete den dritten Saisonsieg der Juniorinnen U18 im fünften Pflichtspiel. 3:1 hieß es nach den Einzeln durch Charlotta Wolf, Leonie Strauß und Amelie Groß. Lediglich Alisija Hercegovac an Punkt eins gab einen Zähler ab, musste den Punkt an die Gegnerinnen abgeben. Die Doppel Hercegovac/Groß und Wolf/Strauß legten erfolgreich nach.

Sieg der U12-Junioren

Mit 4:2 besiegten die Junioren U12 die Reserve von BW Bensheim. Nach den Einzeln stand es 2:2. Nevio Huy und Finn Unger holten die Punkte, während sich Phil Jordan und Luis Wegerle geschlagen geben mussten. In den anschließenden Doppeln sicherten Huy/Wegerle und Jordan/Unger jeweils einen Punkt zum 4:2-Endstand. Zwei Siege, ebenso viele Niederlagen und eine Punkteteilung beim 3:3 gegen die MSG TC Rimbach/BC Fürth stehen für die Junioren U15 zu Buche. Titus Chiorean und Nevio Huy brachten ihre Einzel durch, Silas Unger und Niklas Bauer mussten den Gegnern die Punkte überlassen. Bei den anschließenden Doppeln unterlagen Unger/Bauer, Chiorean/Huy sicherten die Punkteteilung.

Nach drei Siegen reichte es für die Junioren U18 gegen Hofheim nur zu einem 3:3-Unentschieden. In den Einzeln waren Linus Seelinger und Bryan Bowers siegreich, während Jan Goliasch und Aristide Pourikas die Punkte abgeben mussten. Goliasch/Bowers holten den dritten Punkt im Doppel, Seelinger/Klippel mussten sich unglücklich im dritten Satz geschlagen geben. „Insgesamt eine bisher schöne Bilanz für unsere Jugend“, so Stefanie Brückmann, die zweite Jugendwartin des TCL. fh