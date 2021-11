Eindrucksvoller Streifzug durch die Stadtgeschichte

Lampertheim. Beeindruckende Kapitel der Lampertheimer Stadtgeschichte sind im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Verwehte Spuren – Jüdisches Leben in Lampertheim“ zu erleben gewesen. Angeboten wurde nun auch eine Führung durch den Stadtpark sowie den Alten Friedhof und den Jüdischen Friedhof. Stadtarchivar Hubert Simon hatte zu einer lokalhistorischen Exkursion durch das weitläufige Gelände mit seinen zahlreichen Grabmalen und Gedenkstätten eingeladen, und eine große, interessierte Besucherschar hatte sich am Stadtpark eingefunden.

Das Kriegerdenkmal mit seinen beeindruckenden Dimensionen war der erste Haltepunkt der Gruppe. 1934 errichtet und gestaltet von dem Lampertheimer Steinmetz Oskar Veltman, erinnert es an die Opfer zweier Weltkriege und steht auf dem ältesten Teil des ehemaligen Friedhofs, der ab1845 für beide Konfessionen zugänglich war. Bis dahin wurden Protestanten und Katholiken jeweils auf konfessionsgebundenen Friedhöfen beigesetzt. Die noch älteren Friedhöfe an der Andreaskirche und in der Sedanstraße waren entwidmet worden und der Entwicklung des Stadtkerns zum Opfer gefallen.

Sehenswerte Familiengrabstätte

Weiter ging es zur schönen Familiengrabstätte des Forstmeisters Wilhelm Grünewald, der sich als Verwalter des örtlichen Vermögens des Großherzogs von Hessen-Nassau einen Namen machte. Ein weiteres Kriegerdenkmal folgte, das an die Toten des Frankreichfeldzugs 1870/71 erinnert. Das ursprüngliche Original fiel der Erosion zum Opfer und wurde durch eine Replik ersetzt, berichtete Simon. Weitere Gräber mit bekannten evangelischen Pfarrern wie Rudolf Eckel oder Siegfried Werner folgten. Auch der erste Lampertheimer Ehrenbürger Anton Camesasca fand hier seine letzte Ruhe. Anschließend lud Simon zum Besuch des Jüdischen Friedhofs ein, nach jüdischem Ritus ein Friedhof für die Ewigkeit, wie Simon erläuterte. Mit einer Kippa musste jeder männliche Besucher ohne Kopfbedeckung sein Haupt beim Betreten des Friedhofsgeländes bedecken. Die Kippa signalisiert die Ehrfurcht vor Gott. Ab 1869 wurde mit der Belegung des Friedhofs begonnen. Gleichzeitig sind die Grabmäler Zeuge des ehemals reichhaltigen jüdischen Lebens in Lampertheim. 1949 fand die letzte Beerdigung hier statt. Nur kleine Steine auf den sonst schmucklosen Gräbern dokumentieren Grabbesuche von Anverwandten und sollen gleichzeitig an die Wüstenwanderung des jüdischen Volkes erinnern.

Dominierendes Mahnmal

Dominierend gleich am Anfang das große Mahnmal, errichtet vom Verband ehemaliger jüdischer Frontkämpfer und Partisanen, welches auch zeigen soll, wie viele jüdische Mitbürger in den Kriegen vor der Judenverfolgung ihr Leben für ihre deutsche Heimat geopfert haben. Auch der Gesangverein Cäcilia hat hier mit einer Gedenktafel seiner vielen jüdischen Sänger gedacht.

Abschließend führte Simon über das Gelände, das spätestens 2044 seine endgültige Bestimmung als Park gefunden haben wird. Hier erläuterte auch Sabine Vilgis, zuständig für die Technischen Betriebsdienste, die künftige Entwicklung, wobei sie betonte, dass historische Denkmäler oder Grabstätten integriert werden.

Beim Verlassen des Alten Friedhofs kommt man schließlich an der Grabstätte von Pfarrer Peter Hammerich vorbei, der hier zusammen mit den Pfarrern Johannes Unger und Johannes Schneider seine letzte Ruhe gefunden hat.

Letzte Station waren die zahlreichen Kriegsgräber, wo der Opfer des Bombenangriffs von 1941 und derer der letzten Kriegstage gedacht wird. Das sogenannte Hochzeitstor im Park stellte dann mit seinem fotogenen Ambiente wieder den Bezug zur Zukunft her und dokumentierte so gleichzeitig auch die Verbindung von Alt und Neu. Das Tor war früher der Zugang zum Alten Friedhof gewesen.