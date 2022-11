Einbruch in Lampertheimer Bäckerei

In eine Bäckerei in der Lampertheimer Otto-Hahn-Straße ist am Dienstagabend zwischen 19.30 und 23.45 Uhr eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, drangen die unbekannten Täter durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, beschädigten im Innern mehrere Türen und flexten einen Tresor auf. Offenbar wurden die Kriminellen bei der Tatausführung gestört. Ob es ihnen gelang, etwas

...