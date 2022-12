Einbruch in Gartenanlagen

Lampertheim. In mehrere Schuppen und Gartenanlagen eines Kleintierzuchtvereins „Am Sportplatz“ in Lampertheim ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 13. Dezember, und Mittwoch, 14. Dezember, eingebrochen worden. Mindestens elf weitere Gartenhüttenaufbrüche wurden zudem am Freitagabend, 16. Dezember, in der Kleingartensiedlung „Burgsee“ (Im Hamm) festgestellt. Die Tatzeit kann bislang nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der Taten und sucht in allen Fällen nach Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Täter an insgesamt rund 20 Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge und Stromkabel. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie Schäden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 42 der Polizei Lampertheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0. pol/red