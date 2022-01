Einbruch in Arztpraxis

Lampertheim. Bisher unbekannte Täter sind in eine Zahnarztpraxis in der Bürstädter Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei waren die Einbrecher in der Nacht zum Montag gewaltsam ins Innere der Praxis gelangt. Nachdem sie Räume und Schänke auf ihrer Suche nach Beute durchsucht hatten, seien sie schließlich fündig geworden: „Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Kriminellen unter anderem Geld und technische Instrumente“, heißt es von der Polizei. Dabei sei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

Nun setzen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, die in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen verdächtige Geräusche wahrgenommen oder Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 7060 bei der Polizei zu melden. wol/red