Einblicke in Pflegeberuf

Lampertheim. Mehr als zwei Jahre musste die Berufsorientierung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Doch nun lädt das Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus der HDV gemeinnützigen GmbH in Lampertheim am Donnerstag, 27. April, im Rahmen des Boys’ Days wieder zu einem Tagespraktikum ein. Es soll Einblicke in den abwechslungsreichen Beruf des Pflegefachmanns bieten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Auszubildenden des Altenpflegeheims erzählen an diesem Tag von ihrem Weg zur Ausbildung und was sie tagtäglich erleben. Praxisanleiter- und anleiterinnen, Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung beantworten Fragen.

Um teilzunehmen, können sich Interessierte direkt bei Birgit Tschech unter der Telefonnummer 06206/95 51 54 oder per Mail an birgit.tschech@agaplesion.de anmelden.

Frei von Rollenklischees

Die Aktionstage des Boys’ und des Girls’ Day sind das weltweit größte Programm zur Beruflichen Orientierung, das den Gedanken einer Berufs- und Studienwahl frei von Rollenklischees fördert und individuelle Erfahrungsräume schafft, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Schüler und Schülerinnen ab Klasse 5 besuchen Betriebe oder Hochschulen, treffen auf Vorbilder in Berufen, die ihnen Mut machen, die Vielfalt der Berufswelt für sich zu entdecken. Am Boys’ Day lernen Jungen schwerpunktmäßig Berufe und Studiengänge in der Pflege, in der Erziehung, in den Dienstleistungsbereichen oder in der Sozialen Arbeit kennen. red