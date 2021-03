  Ein zwölf Meter hoher Block in der Poststraße wie auf Bobstädter Messplatz

Zum Thema Poststraße.

AdUnit urban-intext1

Wie sich die Vorgaben bezüglich der Innenstadtverdichtungen in den Kommunen gleichen. Günstiges Bauland ist Vergangenheit und für den Normalbürger mittlerweile unerschwinglich. Die Beton-Investoren schlagen erbarmungslos zu, gegen die betroffenen Bürger und nach dem Willen der gewählten Bürgervertreter. In Lampenheim in der Poststraße soll ein zwölf Meter hohes Gebäude für den gehobenen Bedarf entstehen, dabei wird „nur“ ein älteres Wohngebäude geschreddert.

Zweckentfremdung in Bobstadt

Ein zwölf Meter hohes Wohngebäude wurde auf dem Bobstädter Messplatz gebaut. In der Lampertheimer Poststraße ist nun ein ähnlich hoher Bau geplant. © Berno Nix

In Bobstadt hat man sogar den Messplatz und ein Teil des Spielplatzes für einen ebenso großen Betonklotz geopfert, für vorgesehenes betreutes Wohnen für über 55 Jahre alte Bobstädter Bürger. So die Vorgaben der gesamten politischen Bürgervertreter, die eine Aufwertung und ein Segen für Bobstadt gesehen haben. Sogar der Blick in die Vorderpfalz aus zwölf Metern Höhe wurde vorhergesagt. Leider kam alles anders, soweit bekannt, gibt es dort keine über 55-jährigen Bobstädter Bewohner, die betreut werden müssen. Entsprechende Klauseln im Vertrag mit dem Investor wurden nicht vereinbart.

Die Wohnqualität der Anwohner um den ehemaligen Messplatz ist enorm beschädigt worden. Die ehemalige Flora und Fauna ist total zerstört. Alle Widersprüche wurden zurückgewiesen, obwohl die Vorgaben der Hessischen Landesbauordnung dem Vorhaben in vielen Punkten entgegen sprach.

AdUnit urban-intext2

So wird es den Anwohnern in der Poststraße in Lampertheirn voraussichtlich auch ergehen. Die ursprüngliche Struktur der Wohnqualität wird erbarmungslos gestört, die schädlichen Umwelteinflüsse werden in hoher Potenz zunehmen. Ob eine Klage vor einem Verwaltungsgericht Erfolg haben könnte, bleibt dahingestellt.

Bürgernähe proklamiert

Die gewählten Bürgervertreter haben gemäß der bestehenden Gesetze und ihren Beschlüssen das Recht, innerhalb ihrer Kommune entsprechende Satzungen zu beschließen und in Kraft zu setzen. In Wahljahren wird ständig auf Bürgernähe und Absichtserklärungen hingewiesen, so genannte Arbeitskreise aus gewählten Vertretern der Parteien sollen für alle möglichen Sachgebiete gebildet werden. Es wird geredet, getagt, vertagt, beschlossen.

AdUnit urban-intext3

Den Anwohnern in der Poststraße in Lampertheim wäre zu wünschen, dass ihre Wohnqualität erhalten bleibt und die neu gewählten Stadtverordneten zum Wohle ihrer Bürger handeln. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt der Volksmund.