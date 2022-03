Ein Zeichen der Hoffnung

Weltweit blicken Menschen derzeit mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Der Weltgebetstag der Frauen will daher mit dem Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ ein Zeichen setzen. Am Freitag, 4. März, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde diesen Weltgebetstag. So auch in Lampertheim. Frauen aller Konfessionen laden zu einem ökumenischen Gottesdienst um 19 Uhr in der Notkirche der Lukasgemeinde, Römerstraße 94, statt.

Für den Besuch ist eine Online-Anmeldung erforderlich unter https://lukaslampertheim.church-events.de/ erforderlich. Stand gestern Nachmittag gab es noch 37 freie Plätze für die Veranstaltung in der Notkirche.

Für den Gottesdienstbesuch gelten die 3G Regeln (genesen, geimpft oder getestet). Die entsprechenden Nachweise sind mitzubringen. Besucher müssen zudem eine OP- oder FFP2-Maske tragen. Infos auch unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de. red

