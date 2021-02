Lampertheim. „Das hat sich bei uns gut entwickelt“, berichtet Svea Becker über ihren Alltag im Lockdown. Sie und ihr Mann Christian sind wie viele Arbeitnehmer derzeit im Homeoffice, ihre Kinder Tom (13) und Lilli (10) lernen wie die meisten Schüler seit Wochen zu Hause. Damit das mobile Arbeiten zu Hause während der Corona-Pandemie funktioniert, ist einiges zu beachten. Viel Planung, Organisation und Disziplin sind nötig. Berufstätige Eltern mit schulpflichtigen Kindern müssen neben ihrem Job noch das Homeschooling begleiten.

Die Mutter erinnert sich: „Am Anfang der Corona-Krise war alles noch ein wenig chaotisch, weil wir keine Struktur hatten. Aber das haben wir schnell bemerkt, klare Regeln aufgestellt und unseren Tag geplant.“ Dazu gehört für die Eltern das frühe Aufstehen zur gewohnten Uhrzeit. „Unsere Kinder werden etwas später geweckt und anschließend frühstücken wir zusammen“, erklärt Svea Becker und fügt hinzu: „Bereits um 8 Uhr ist dann jedes Familienmitglied an seinem Arbeitsplatz.“ Ein Elternteil ist im Arbeitszimmer tätig, der andere im Wohnzimmer, an einem extra für Homeoffice aufgestellten Tisch. „Derjenige, der im Wohnbereich arbeitet, ist auch für das Mittagessen und die Unterstützung der Kinder zuständig“, erklärt die Mutter die familiäre Regelung.

Angenehm sei, dass Tom und Lilli, die beide das Lessing-Gymnasium besuchen, sehr selbstständig und relativ diszipliniert seien. Auch mit der Technik kämen sie gut zurecht. Trotzdem seien sie als Eltern hintendran und als Ansporner gefordert. „Unsere Kinder schreiben sich morgens einen Plan, was für Aufgaben reingekommen sind, und notieren sich die Online-Live-Stunden, so dass sie einen guten Überblick haben.“ Die Fünftklässlerin und der Siebtklässler teilen sich dafür einen Laptop und ein Tablet. Aufgabenblätter werden ausgedruckt.

Mittags wird bei Beckers gekocht oder auch mal Essen geholt und das gemeinsame Mittagessen schließt sich an. Seit kurzem schnippeln und kochen auch die Kinder in der Küche mit, bereiten so manches Gericht selbst zu, freut sich die Mutter. „Jeder hat also seine Aufgaben“, erklärt Svea Becker. Die Nachmittage sind frei, dann können Tom und Lilli spielen. Manchmal treffen sie sich jeweils mit einem Freund und gehen zusammen raus. Seit der Corona-Pandemie verbringen sie auch mehr Zeit mit Online-Spielen. Oftmals sitzt die Familie am Abend beieinander, hat Spaß bei Gesellschaftsspielen oder sucht Entspannung beim Fernsehen.

„Es gibt aber auch Zeiten, in denen sich die Kids mal selbst beschäftigen müssen“, betont Mutter Svea. Sie puzzelt mit Lilli regelmäßig und einmal die Woche unterrichtet sie online ihren Fitness-Mix-Kurs beim TGV Rosengarten. „Am Wochenende ist alles sehr ruhig. Aber wir machen auf jeden Fall Sport. Wir bewegen uns an der frischen Luft, gehen wandern.“

Aufgaben gibt’s am Schulfenster

Auch bei Anja und Markus Reitz mit den Kindern Greta und Emil ist Homeoffice angesagt. Die Eltern wechseln sich wochenweise ab. „Das Homeschooling klappt verhältnismäßig gut“, erläutert Markus Reitz. Tochter Greta (9) holt sich montags am Fenster des Klassenraums der Goetheschule die Unterlagen für die ganze Woche ab und dreimal die Woche findet Online-Unterricht statt. Alles andere bearbeite sie in Eigenregie. „Das Homeschooling ist schon machbar, aber es mit Familie und Beruf zu vereinbaren, ist ein wahrer Kraftakt und nicht immer einfach“, gibt der Vater zu bedenken. Glücklicherweise seien sein Arbeitgeber und der seiner Frau sehr verständnisvoll. Die Viertklässlerin Greta hilft auch im Haushalt mit und übernimmt ganz oft die Mittagsverpflegung für alle. „Kochen macht ihr unheimlich Spaß. Sie kocht sehr gut“, lobt der Vater.

Gegen die Einsamkeit habe die Videotelefonie enorm an Bedeutung gewonnen. Greta telefoniere regelmäßig mit ihren Freundinnen, um sich zumindest so sehen zu können.“ Außerdem trainiert die junge Leistungsturnerin zweimal wöchentlich beim TV Lampertheim, auch das Training findet online statt. „Auch hier waren anfänglich einige Hürden zu meistern“, so Reitz. Für Greta war es ungewohnt, alleine zu Hause vor der Kamera zu turnen. Mittlerweile habe sich das ganz gut eingespielt.

Am Wochenende raus

Das Wochenende nutzt die Familie, um in der Natur zu sein. „Wir sind oft im Wald, waren aber auch schon an der Bergstraße in den Weinbergen und natürlich im Odenwald zum Rodeln. Wir haben Wege und Plätze erkundet, die nicht zu den bekanntesten Anlaufstellen gehören. Auch die Stadtwald-Rallye haben wir ausprobiert. Die Regennachmittage nutzen wir, um gemeinsam zu spielen. Wir sind sehr froh, einen großen Garten zu haben, um auch nur mal ganz kurz nach draußen zu können“, schildert Markus Reitz sein Familienleben in Corona-Zeiten.