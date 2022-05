Ein Trio mit Hitgarantie

Lampertheim. cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 2. Juni, zu einem weiteren Konzert mit dem Titel „MIL Rat Pack“ in den Schwanensaal ein. Für Projektleiter Helmut Wehe war es schon immer ein Traum, die Songs des Rat Packs auf die Bühne des Schwanensaals zu bringen.

The Rat Pack ist weltbekannt. Ohne Frage waren Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin die wichtigsten Mitglieder der „Rattenbande“, die eine tiefe Freundschaft miteinander verband. Sie spielten in Filmen nebeneinander die Hauptrolle, standen gemeinsam auf der Bühne und sangen Hits wie „That’s Amore“, „I get a kick out of you“, „I’ve got you under my skin“, „That´s life“, „The Lady is a Tramp“, „Moon River“, „Mack The Knife“ und viele mehr.

In der Rolle Frank Sinatras

Helmut Wehe und seine Kollegen bringen Evergreens in den Schwanensaal. © roi

Nun werden es diese Hits auf die Bühne des Schwanensaals schaffen. Und in die Rollen von Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin werden am 2. Juni die MIL- Sänger Helmut Wehe, Heiko Persson und Jürgen Rutz schlüpfen.

Sie werden durch eine großartige Band unterstützt, die diesen unvergesslichen Sound auf die Bühne zaubern: Frank Hurrle am Piano, Hans Heer am Bass, Siggi Groß an der Gitarre, Hans-Jürgen Götz an den Drums, Posaunistin Traudi Bissantz, Hans-Peter Stoll an der Trompete und Roland Wenz am Saxofon.

Beginn der Veranstaltung am Donnerstag, 2. Juni, ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Sitzplatzkarten für die Veranstaltung sind für 13 Euro, Stehplatzkarten für 12 Euro an der bekannten Vorverkaufsstellen Horle-Mode und Mehr, Kaiserstraße 19 und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Die Veranstalter bitten die Besucher, sich verantwortungsvoll zu verhalten, um sich selbst und andere zu schützen. red