Ein Tag im Zeichen des Zusammenhalts

Hofheim. Einen kompletten Tag mit Freundschaftsspielen für alle besetzten Altersklassen bot die Jugendabteilung des Hofheimer Fußballvereins ihren Mitgliedern. So ging es kürzlich hoch her auf dem Sportgelände.

Nacheinander absolvierten sämtliche FVH-Jugendteams Testspiele, den Beginn machten die Bambini, die Kleinsten im FVH-Trikot, die ebenso wie später die E-Jugendlichen auf den Jugendförderverein Biblis/Nordheim/Wattenheim trafen. Dazwischen lag die Begegnung der F-Junioren gegen Lorsch. Die D-Jugendlichen testeten gegen den JFV Bensheim/Auerbach, zum Abschluss waren die B-Junioren gegen Lampertheim an der Reihe. Die Ergebnisse waren letzten Endes zweitrangig, der von FVH-Jugendleiterin Bärbel Kaltenecker initiierte Jugendspieltag sollte in erster Linie den Zusammenhalt innerhalb der FVH-Jugendabteilung fördern.

Durch die Ansetzungen nacheinander, immer mit der nächsthöheren Altersklasse, hatte der jüngere Jahrgang die Möglichkeit, den älteren Kameraden zuzuschauen. „Diese Möglichkeit ist im normalen Spielbetrieb sonst nicht gegeben“, erläuterte Kaltenecker die Idee, die sie als toll umgesetzt, würdigte. Garniert wurde das Tagesgeschehen mit einem kleinen Verpflegungsangebot für Akteure und Zuschauer.

Fußballcamp im August

Für Mitte August kündigte Kaltenecker ein Fußballcamp in Hofheim an. Die Fußballschule der Deutschen Fußballakademie (DFA) bietet von Mittwoch, 16., bis Freitag, 18. August, täglich von 10 bis 15.30 Uhr auf dem Kunstrasengelände in Hofheim Training für sechs bis 13 Jahre alte Nachwuchskicker an. Erweitert wird das Camp am Samstag, 19. August, mit einem „Spezialtag“ für alle 14 bis 18 Jahre alten Fußballer. „Wir freuen uns darauf“, so die Hofheimer Jugendleiterin. Anmeldungen sind online möglich über www.deutsche-fussball-akademie.de. fh