Lampertheim. Seit mehr als 20 Jahren bringen die St.-Georgs-Pfadfinder das Friedenslicht nach Lampertheim und alljährlich verteilen es die Mitglieder des Stammes Guy de Larigaudie in einer kleinen Aussendungsfeier. Das Licht soll für ein Stück Hoffnung sorgen und Menschen miteinander verbinden. Das Friedenslicht kann am Sonntag, 11. Dezember, zwischen 17.30 und 19 Uhr an der Kirche Mariä Verkündigung abgeholt werden. Die Flamme, die in Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu Christi, entzündet wurde, soll so auch in Lampertheimer Häusern und Wohnungen brennen. Musikalisch untermalt wird die Aktion von der Band Kristall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer das Licht nicht selbst abholen kann, dem bieten die Mitglieder der St.-Georgs-Pfadfinder an, das Licht am Abend des dritten Advents nach Hause zu bringen. Anmeldung über das katholische Pfarrbüro unter Telefon 06206/ 9 46 25 - 0 zu den üblichen Öffnungszeiten. red