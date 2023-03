„Ein richtiger Vereinsmensch – ein echtes Vorbild“

Hofheim. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste und Mitglieder wurde das 125-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim gewürdigt, das in der Übergabe der Jubiläumsplakette des Landes gipfelte (wir berichteten). Darüber hinaus standen im Bürgerhaus aber auch zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder der Floriansjünger an.

Herausragend hierbei die beiden Feuerwehrleute Dirk Wagner und Jürgen Rettig, deren Jahrzehnte langes Engagement Landrat Christian Engelhardt mit der Überreichung zweier Landesehrenbriefe würdigte. In seiner Laudatio stellte der Kreischef auf das besondere Ehrenamt der Feuerwehrleute heraus, hob den Mut und die Einsatzbereitschaft im Allgemeinen hervor und würdigte speziell die Verdienste der beiden Jubilare in deren vielfältigen Positionen.

Alle Ehrungen im Überblick Zehn Jahre aktiv, Vereinsnadel in Bronze: Denise Arnold, Alexander Schneider, Andreas Schneider, Tanja Schneider, Lena Volkert, Willi Werr 25 Jahre aktiv und passiv: Rainer Blüm, Dennis Conrad, Klaus Dingeldein, Gerold Eberts, Heiko Fettel, Michael Fröhlich, Karl Josef Gansmann, Joachim Gebhardt, Helmut Georgi, Manfred Heiser, Gerhard Herbert, Ralf Hofmeister, Hans-Dieter Hösch, Karl-Heinz Karb, Patrick Keim, Jutta Krobucek, Alexander Krug, Jürgen Mecke, Sven Metzler, Marcel Minolfo, Hans-Jürgen Molitor, Stefan Ofenloch, Gerda Patzina, Reinhold Ritzert, Michael Schnell, Michael Schollmeier, Manfred Schober, Uwe Schwara, Thomas Siemes, Brigitte Spieß, Michael Stoltz, Heinrich Strack, Guido Volkert, Klaus Wassermann, Frank Wursthorn, Benjamin Weiß, Ewald Wolf 30 Jahre aktiv, Vereinsnadel in Gold: Peter Bär, Marco Necke, Jürgen Rettig, Hiltrud Seib, Dirk Wagner 40 Jahre aktiv und passiv: Katharina Baudisch, Andrea Becker, Manfred Boxheimer, Simone Götz, Sabine Hartig, Simone Hoppner, Norbert Kaiser, Jakob Lameli, Gitta Langendorf, Uwe Lederer, Rüdiger Lung, Gregor Sauer, Wilfried Schwarz 50 Jahre aktiv und passiv: Rudi Bickelhaupt, Hans Braun, Karl Heess jun., Jürgen Hess, Herbert Lösch 60 Jahre aktiv und passiv: Franz Hossner, Dieter Keil, Gerhard Keim, Rolf Lösch, Martin Ruppert, Peter Stöckel Kinderfeuerwehrmedaille in Bronze: Hiltrud Seib Kinderfeuerwehrmedaille in Gold: Steffi Bär, Andreas Schneider, Tanja Schneider Florian-Medaille der Hessischen Jugendfeuerwehr in Bronze: Marcel Bär, Lukas Lösch, Lena Volkert Florian-Medaille der Hessischen Jugendfeuerwehr in Silber: Marcel Minolfo Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber: Dirk Wagner Brandschutzehrenzeichen in Gold: Uwe Lederer Zehn Jahre Anerkennungsprämie: Denise Arnold, Nico Hildebrand, Marcel Karasch 20 Jahre Anerkennungsprämie: Heiko Fettel, Marcel Minolfo 40 Jahre Anerkennungsprämie: Jürgen Henkel, Reiner Lameli, Uwe Lederer, Thomas Merz Verbandsehrung für städtische Mitarbeiter: Uwe Becher, Andrea Volk Ehrenzeichen in Gold für 60 Jahre Mitgliedschaft: Franz Hossner, Peter Stöckel fh

Der 1980 geborene Dirk Wagner war von 2003 bis 2007 Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr in Hofheim, bekleidete von 2006 bis 2010 das Amt des stellvertretenden Wehrführers und stand anschließend bis 2019 als Wehrführer an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr. Mehr als zehn Jahre engagierte er sich darüber hinaus sowohl im örtlichen Feuerwehrverein als stellvertretender Vereinsvorsitzender sowie im Kreisjugendfeuerwehrverband Bergstraße als Schriftführer. Dort ist er bis heute als Kreisausbilder für den Grundlehrgang sowie als Truppführer tätig. Seit zwei Jahren ist Wagner zudem stellvertretender Stadtbrandinspektor der Stadt Lampertheim und Beisitzer in der Hofheimer Wehr.

Jemand, der viel bewegen will

In seiner Zeit als Schriftführer und stellvertretender Vereinsvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim fiel die Umorganisation des Feuerwehrvereins, der seither als eingetragener Verein geführt wird. In den Zeitraum seines verantwortlichen Wirkens bei der Feuerwehr in Hofheim fielen aber auch zahlreiche herausragende Veranstaltungen, etwa das Vereinsjubiläum der Jugendfeuerwehr sowie der Tag der offenen Tür und nicht zuletzt die stetige Kerbebeteiligung, bei denen Dirk Wagner sehr stark in die Organisation eingebunden war. „Ein Mann, der immer etwas bewegen möchte“ fand Engelhardt persönliche Worte für den Jubilar.

Früh Verantwortung übernommen

Jürgen Rettig, ebenso wie Wagner Jahrgang 1980 und schon in jungen Jahren in der Verantwortung, war von 1998 bis 2003 stellvertretender Jugendwart bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hofheim, hatte danach das Amt des Jugendwarts bis 2007 inne. Seit 2001 ist er Wertungsrichter beim Kreisjugendfeuerwehrverband Bergstraße. Von 2007 bis 2010 war Rettig Schriftführer, von 2010 bis 2021 insgesamt elf Jahre Vorsitzender des Feuerwehrvereins sowie stellvertretender Wehrführer. Den Arbeitskreis Hofheimer Vereine leitete Jürgen Rettig von 2019 bis 2021 als Vorsitzender.

Ganz aus der Verantwortung ist auch Rettig nicht, nimmt seit dem Jahr 2021 einen Platz als Beisitzer im Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr ein. „Ein richtiger Vereinsmensch, wir brauchen Menschen wie Sie, ein echtes Vorbild“ so Landrat Christian Engelhardt über Jürgen Rettig.

Nicht alle Geehrte anwesend

Darüber hinaus standen viele vom Feuerwehrvereinsvorsitzenden Heiko Seib durchgeführte Vereinsehrungen sowie Ehrungen für „Säulen der Feuerwehr“ im Kinder- und Jugendbereich an, die von der Kreisjugendfeuerwehrspitze Sabrina Kern und Daniel Hofmann durchgeführt wurden, wobei nicht alle der Geehrten ihre Auszeichnung persönlich entgegen nehmen konnten. fh