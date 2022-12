Ein Pfarrer, drei Gemeinden

Lampertheim. Pfarrer Claus Munstein vervollständigt das Pfarrteam in der Lampertheimer Lukasgemeinde und übernimmt zum 1. Januar 2023 die vakante halbe Pfarrstelle. Zugleich bleibt er mit einer halben Stelle in den evangelischen Gemeinden Gernsheim und Allmendfeld tätig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem 59-Jährigen ist nach eigenen Angaben bewusst, dass zwei halbe Stellen mehr Arbeit bedeuten als eine ganze Stelle. „Doch ich hatte 1981 bei meiner Fahrschule in Lampertheim einen Fahrlehrer, der mir eintrichterte, dass ich vorausschauend fahren müsse. Und das ist bei mir hängengeblieben“, sagt er augenzwinkernd. In Gernsheim habe er ein Haus gebaut, in das er mit seiner Frau einziehen wolle. Das Pfarrhaus könnte dann von einem neuen Pfarrer oder Pfarrerin bewohnt werden, der oder die mit voller Stelle tätig sei. Die Ausschreibung werde derzeit vorbereitet.

Vorfreude auf Zusammenarbeit

Bis die Vakanz beendet ist, bleibt er in Gernsheim als einzige Pfarrperson für das volle evangelische Programm alleine tätig – vom Religionsunterricht in der Schule, über Gottesdienste und Konfirmandenunterricht bis zur Seniorenarbeit. „In der Lampertheimer Lukasgemeinde will ich mich als Helfer überall dort einbringen, wo ich gebraucht werde“, betont der gebürtige Hofheimer, der sich auf die Zusammenarbeit mit den Pfarrerinnen Kaja Kaiser und Sabine Sauerwein freut. Die Letztere kennt er noch gut aus der gemeinsamen Zeit im damaligen und inzwischen aufgelösten Dekanat Ried. Auch mit dem langjährigen Lampertheimer Kirchenvorsteher Werner Hahl ist er gut vertraut. Beide waren gemeinsam Vertreter des Dekanats Ried in der Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Claus Munstein ist, wie er wörtlich sagt, „auch musikalisch unterwegs“. Er spielt Gitarre, singt gerne und hofft, nach der Corona-Pause auch wieder in den Posaunenchor einsteigen zu können. Kirchenmusik spiele auch in der Lukasgemeinde in Lampertheim eine große Rolle. Als Pfarrer ist er nach eigenen Angaben stark an Ökumene interessiert. „Das beschränkt sich nicht allein auf die Kontakte zur katholischen Kirche, sondern auch zu Freikirchen.“

In Gernsheim und Allmendfeld ist der dreifache Vater erwachsener Kinder seit 2003 tätig. Zuvor war er Pfarrer in Offenheim, Alzey-Weinheim und Erbes-Büdesheim. Theologie studierte er in Mainz, Frankfurt, Heidelberg und Bethel. Seine Einführung als neuer Pfarrer der Lukasgemeinde findet am 12. Februar statt. Der Gottesdienst in der Domkirche beginnt um 10 Uhr. red