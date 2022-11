Ein offenes Ohr für Kinder

Lampertheim. Die Bedingungen, unter denen Kinder heute in Deutschland aufwachsen, sind sehr unterschiedlich und nicht immer einfach. Deshalb benötigen manche Kinder zusätzlich zum Elternhaus einen Menschen, der regelmäßig mit ihnen Zeit verbringt, ihnen zuhört und sie in ihrer Entwicklung fördert. „Die ,Schülerpatenschaft Räuberleiter’“, so Vorstandsmitglied Margot Oehlerking, „ist ein gemeinnütziger, spendenfinanzierter Verein in Lampertheim, der seit über zehn Jahren 1-zu-1-Patenschaften zwischen Schülern aus sozial benachteiligten Familien und Ehrenamtlichen vermittelt und betreut.“

„Die Tandems, bestehend aus Pate und Patenkind, treffen sich einmal pro Woche für ein bis zwei Stunden, um gemeinsam zu lernen, zu spielen und zu reden oder um gemeinsam etwas zu unternehmen“, führte Tina Schneider, verantwortlich für die Standortleitung Lampertheim, fort. „Ziel ist es, durch eine kontinuierliche Begleitung soziale Kompetenzen aufzubauen und zu fördern sowie den schulischen Erfolg zu sichern, Leistungen zu verbessern und einen Schulabschluss zu ermöglichen. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Kinder und Jugendlichen insbesondere darin, eigene Interessen, Stärken und Schwächen zu erkennen und leisten individuelle Hilfestellung und Motivation.“

Das Tandem-Programm ist für alle Menschen eine tolle Sache, die gerne mit Kindern zusammen sind und die etwas Sinnvolles in ihrer Freizeit machen möchten“, sagte Armin von Kalkstein, neues Mitglied im Lampertheimer Organisationsteam der Räuberleiter und zukünftig verantwortlich für die Kontakte zu den Schulen. „Das Gefühl, etwas Gutes zu tun, die Entwicklung Ihres Patenkindes zu begleiten und zu fördern sowie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrungen zu helfen, spornt unsere Paten an.“

Bedarf durch Corona gestiegen

Auf der einen Seite hat die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der Bedarf an Patenschaften stark gestiegen ist, auf der anderen Seite sucht die „Räuberleiter“ händeringend engagierte Lampertheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich ein bis zwei Stunden pro Woche als 1-zu1-Schülerpaten einbringen möchten. Wie werde ich Pate oder Patin? Das erläuterte Anna Heilmann, neben Tina Schneider für die Patenvermittlung in Lampertheim zuständig. „Als Pate oder Patin benötigen Interessierte grundsätzlich keine besondere Ausbildung oder spezielle berufliche Qualifikationen. Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass man bereit ist, Zeit und Wissen zu investieren, um dem Patenkind als verlässlicher und vertrauenswürdiger Ansprechpartner zur Seite zu stehen.

Das erste Treffen wird von einer betreuenden Person aus dem Verein begleitet. Anschließend entscheiden sowohl die Familie und das Kind als auch der Pate, ob es passt. Auch nach der Vermittlung wird keiner allein gelassen. „Wir organisieren zum Beispiel den Austausch mit anderen Paten und der Patenbetreuung, gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen.“

„Es wird übrigens auch nicht erwartet, dass man auf alle Fragen eine Antwort findet, noch, dass alle Probleme des Patenkindes gelöst werden können“, ergänzt Tina Schneider. „Wer sich für andere Menschen interessiert, neugierig und motiviert ist, sich in andere Menschen hineinversetzen kann, erfüllt die besten Grundvoraussetzungen für eine gelingende Patenschaft. Im Interesse des Patenkindes ist es außerdem nötig, dass alle Patinnen und Paten ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen können.“

Neben Schülerpaten sucht die „Schülerpatenschaft Räuberleiter Lampertheim“ zur Unterstützung auch Menschen, die sich ehrenamtlich im Organisationsteam, in der Patenvermittlung oder in der Öffentlichkeits- oder Projektarbeit engagieren möchten. Interessenten können sich mit der Lampertheimer Standortleiterin Tina Schneider, Telefon: 06206/3 05 49 06 oder E-Mail: Lampertheim@schuelerpatenschaft-raeuberleiter.de, in Verbindung setzen. Nähere Informationen zur „Schülerpatenschaft Räuberleiter“ gibt es auch unter http://schülerpatenschaft-räuberleiter.org/, https://www.facebook.com/Schuelerpatenschaft.Raeuberleiter/ red