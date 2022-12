Ein Notruf für Plätzchen

Lampertheim. Die Jugendförderung und cultur communal der Stadt Lampertheim freuen sich, am Freitag, 16. Dezember, um 16 Uhr erneut ein Kindertheaterstück für das junge Publikum Lampertheims auf der Bühne des Schwanensaals präsentieren zu dürfen. Diesmal handelt es sich um das Stück „Weihnachtsbäckerei“. Es ist für Kinder ab vier Jahren.

Ein leckeres, märchenhaftes Stück über die besinnlichen und hektischen Momente in der Vorweihnachtszeit, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Der Plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten Plätzchen, vergessenen Rezepten, verschwundenen Schokostreuseln, zerflossenem Zuckerguss und gestressten Eltern. Kein Wunder, dass der Plätzchennotruf-Bäcker Alfons Zuckerwatte vor Weihnachten alle Hände voll zu tun hat. Als dann ein dringender Herzplätzchen-Notruf eingeht, passiert Alfons Zuckerwatte etwas, was ihm noch nie passiert ist: Er kann nicht liefern. Aber da gibt es ja noch die Kinder, die ihm vielleicht helfen können.

Einlass zum Stück ist um 15.30 Uhr. Karten können bei Horlé in der Kaiserstraße 19 in Lampertheim erworben werden. Kinderkarten sind zum Preis von 5 Euro erhältlich, Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt. red