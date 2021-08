Lampertheim. Lange hat es gedauert, bis Lampertheim zur Stadt wurde. Wie Stadtarchivar Hubert Simon in einem Vortrag anlässlich des 50. Jubiläums berichtete, gab es erste Bestrebungen dazu bereits im Juli 1923. Die Zentrumsfraktion in der Gemeindevertretung hatte den Antrag gestellt. Lampertheim hatte damals 12 000 Einwohner. Doch ein Regierungsrat redete den Lampertheimern mit Blick auf höhere Kosten sowie die Notwendigkeit eines Berufsbürgermeisters – und das bei der schlechten Kassenlage der Gemeinde – die Idee zunächst wieder aus.

Zweieinhalb Jahrzehnte lang hatten die Spargelstädter dann andere Sorgen. Doch als nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich wieder etwas Normalität einkehrte, wurde das Projekt Stadternennung wieder verfolgt. Die Währungsreform 1948 hatte für ein ansprechenderes Warensortiment in den Schaufenstern gesorgt, die Beschaffung von Wohnraum machte gute Fortschritte, unter anderem auch durch den Bau der Häuser in der Wilhelm-Kettler-Siedlung.

Spargel- und Moorbadstadt

Auch die wieder ins Leben gerufene Baugenossenschaft konnte Ende 1949 die Fertigstellung eines Projektes melden. 1948 war der Wirtschafts- und Verkehrsverein (wieder-)gegründet worden, der sich gleich voller Elan an die Ausrichtung einer Gewerbeschau machte. Auf dem Sedanplatz fand nun zweimal wöchentlich ein Markt statt. Industrien siedelten sich an und das Moorbad wurde 1950 eröffnet. Stolz bezeichnete sich Lampertheim fortan auf Ansichtskarten nicht nur als Spargelstadt, sondern auch als Moorbadstadt. Und in der Bevölkerung erwuchs ein neues Selbstbewusstsein. Im November 1950 hatte Lampertheim 16 269 Einwohner, in Hüttenfeld lebten 623 Personen. Bei einer Gemeinderatssitzung im November 1950 stellte WuVV-Vorsitzender und Beigeordneter Jakob Schmidt den Antrag auf Verleihung der Stadtrechte, dem 14 von 21 Gemeinderäten zustimmten.

Am 4. August 1951, also vor 70 Jahren, war es soweit. Auf dieses Datum ist die Urkunde des Hessischen Innenministeriums ausgestellt, mit der Lampertheim offiziell zur Stadt erklärt wurde. Die Feierlichkeiten dazu fanden erst zwei Monate später statt, nämlich am 13. Oktober, einem Samstag.

Er begann mit der Stadtverordnetenversammlung und der Eröffnung der Ausstellung „Schaffendes Lampertheim“ im Schwanensaal. Um 14 Uhr gab es einen Festakt im frisch renovierten, blumengeschmückten Union-Theater in der Kaiserstraße mit 400 geladenen Gästen. Der Hessische Innenminister Heinrich Zinnkann übergab die Urkunde offiziell an Bürgermeister Adam Günderoth und zeigte sich angenehm überrascht von dem großen Aufschwung, den Lampertheim, trotz der vielen Schicksalsschläge in den Kriegs- und Nachkriegsjahren erlebt hatte. Umrahmt wurde die Feier mit Musik von Mozart, Beethoven und Brahms. Danach formierte sich in der Elisabethenstraße der Festzug mit Abordnungen aller Vereine und Ehrengäste, um zusammen mit einer Musikkapelle und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr zum Römer zur öffentlichen Kundgebung zu ziehen. Danach folgte ein Unterhaltungsprogramm, um den neuen Status der „noch jungen Stadt Lampertheim“, wie sie in Reden und Grußworten genannt wurde, zu feiern. Am Samstagabend führte die Volksbühne im Reichsadler Schillers Räuber auf.

Am Sonntag gab es Kranzniederlegungen am Ehrenmal und Gottesdienste in beiden Kirchen und nachmittags ein großes Festkonzert. Im Stadion fand ein Freundschaftsspiel zwischen dem VfR Bürstadt und dem FC Olympia 09 statt. Auch in den darauffolgenden Tagen gab es mehrere Veranstaltungen, die am 20. Oktober mit einem großen bunten Abend und einem Volkskonzert am Sonntag ihren Abschluss fanden. Die Ausstellung „Schaffendes Lampertheim“ konnte noch eine weitere Woche lang besichtigt werden.