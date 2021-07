Ein neuer Infektionsfall

Lampertheim. Einen neuen Corona-Fall hat das Kreisgesundheitsamt für Lampertheim am Dienstagabend gemeldet. Mittwoch gab es keinen neuen Fall. Damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten in der Spargelstadt bei 1610. Davon gelten 1547 Personen als genesen, 58 Lampertheimer und Lampertheimerinnen sind mit oder an Corona verstorben. Der Inzidenzwert für den Kreis Bergstraße lag am Mittwoch bei 12,9.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um den Unterrichtsbetrieb nach den Ferien gewährleisten zu können, bietet das Corona-Impfzentrum in Bensheim für alle Schüler und Schülerinnen der beruflichen Schulen des Kreises, also auch der Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim, Impftermine mit einem mRNA-Impfstoff an. Sie können sich vom 2. bis 8. August sowie vom 23. bis 27. August zwischen 9 und 16 Uhr impfen lassen.

Ab Donnerstag, 29. Juli, werden im Impfzentrum auch 12- bis 16-Jährige dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr geimpft. Nach den Ferien werden die Zeiträume auf den Nachmittag gelegt. Während der Impfzeiten für Jugendliche werden zwei bis drei Kinderärzte für die Impf-Aufklärung vor Ort sein. red