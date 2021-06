Lampertheim. Der „London Pub“ macht zu: „Nach 60 Berufs- und 74 Lebensjahren habe ich beschlossen, in meinen wohlverdienten Ruhestand zu gehen“, teilt Inhaber Friedrich Hackstein mit. Ab 1. Juli sei der „London Pub“ geschlossen. In den vergangenen sieben Monaten, als das Lokal Corona bedingt zu war, habe er viel Zeit zum Nachdenken gehabt und festgestellt, so Hackstein, „dass ein Leben ohne Kneipe auch sehr schön sein kann“. red

