Neuschloß. Ein bisschen ist es wie Skifahren – nur auf zwei Rädern. Hat man den Dreh erstmal raus, läufts wie von selbst und macht einen Heidenspaß. Nur den Wendekreis muss die Bürgerkammer-Vorsitzende von Neuschloß, Carola Biehal, mit dem großen Lastenrad noch trainieren. Das Zweirad mit elektronischer Unterstützung steht künftig allen Bürgern in Neuschloß und Hofheim per Ausleihe zur Verfügung. Die beiden Standorte sollen aber nur der Anfang sein.

Sowohl am Neubau an der Landstraße 3110 in Neuschloß als auch in der Erzbergerstraße in Hofheim hat die Baugenossenschaft (BG) ein solches E-Lastenrad samt Station installiert. Das hat sie rund 1500 Euro je Station und 3500 Euro je Rad gekostet. „Das Lastenrad ist ein wichtiges Element der urbanen Mobilitätswende, weil es eine echte Alternative zur Pkw-Nutzung ist“, betonte BG-Vorstandsmitglied Martina Sotornik. Teil-Lösungen im Wohnumfeld anzubieten, sei außerdem nicht nur nachhaltig, sondern habe auch einen sozialen Aspekt, weil es einfach und kostengünstig verfügbar ist.

Besonders wichtig ist der BG, dass die beiden Räder nicht nur den Mietern des angrenzenden Sozialwohnungsbaus zur Verfügung stehen, sondern allen Bürgern.

In der Praxis funktioniert das so: Nutzer können sich das Rad per App spontan ausleihen oder eine halbe Stunde vorher reservieren. Per Knopfdruck lässt sich das Rad aufschließen und ebenso einfach abschließen – etwa vorm Supermarkt oder dem Spielplatz. Denn im großen Holz-Vorbau mit einklappbarer Sitzbank und Gurtsystem finden nicht nur Einkäufe Platz, sondern alternativ auch zwei Kinder mit insgesamt 60 Kilogramm Gewicht. Abgerechnet wird zum Schluss. Zurück in der Station tankt das Rad per Induktion automatisch Ökostrom. Neben einer Einmalgebühr von 1,50 Euro wird je angefangener halber Stunde 1 Euro fällig. Die BG ist auch deshalb besonders stolz auf das Projekt, weil sie mehrere regionale Partner und Sponsoren dafür gewinnen konnte. Verantwortlich für Technik und das System ist das Darmstädter Unternehmen „sigo“, die Fahrradwartung übernimmt der Lampertheimer Händler „Bike Innovations“, der Strom kommt von den Stadtwerken und auch die „R+V“-Versicherung Awenius hat sich beteiligt.

Projekt soll ausgeweitet werden

Sowohl der Erste Stadtrat Marius Schmidt als auch Carola Biehal freuten sich über das Pilotprojekt. Das Netz solle, darin waren sie sich einig, in den kommenden Monaten und Jahren ausgebaut werden. Im Rosenstock 3 sei beispielsweise Mitte des Jahres eine weitere Station geplant. Es gehe darum, so Erster Stadtrat Schmidt, „nach und nach Wohngebiete und Stadtteile zu fluten“. ksm