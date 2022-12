Ein Konzert zum Advent

Lampertheim. Ein Konzert erklingt am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr im Lampertheimer Dom. Die Dekanatskantorei Ried musiziert zusammen mit dem Mannheimer Solo-Cellisten Fritjof von Gagern ein stimmungsvolles, adventliches Konzert zum Thema „Das Wort ward Fleisch“. Werke aus unterschiedlichen Zeiten und Stilen werden erklingen – vom einfachen Advents-choral zum Mitsingen bis hin zu einer komplexen und rhythmisch prägnanten Vertonung von „Cantate Domino“. Die Werke erklingen mal zusammen mit Cello und Orgel, mal a cappella, heißt es in der Ankündigung. Auch wird Fritjof von Gagern, Solocellist am Nationaltheater Mannheim, solistische Stücke spielen. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Kantorin Heike Ittmann. Nummerierte Sitzplatzkarten für das von cultur communal unterstützte Konzert sind im Rathausservice, Telefon 06206/935100, für 15,13, 11 und 9 Euro und an der Abendkasse erhältlich. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1