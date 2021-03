Lampertheim. Es ist jeden Tag eine Gratwanderung für das Personal in den Lampertheimer Arztpraxen. Seit Monaten ist die Lage stressig und angespannt. Trotzdem versuchen es die Arzthelferinnen und Praxismitarbeiter mit Humor, denn bekanntlich ist er die beste Medizin. Nicht selten aber kommen sie inzwischen auch an ihre Belastungsgrenzen.

Das Corona-Virus Sars-CoV-2 hat für noch nie da gewesene Verhältnisse gesorgt und stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor große Herausforderungen. Während in der Corona-Krise in anderen Einrichtungen, Geschäften, Gaststätten und Institutionen das Leben stillsteht, geht es in den Praxen der niedergelassenen Ärzte rund.

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten. Ständig ändern sich die Vorgaben. Patienten mit Symptomen melden sich telefonisch. Getestet wird, wo es geht, außerhalb der Praxis im Freien – bei jedem Wetter und in Schutzmontur. Die Kosten werden über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet: „Eine sehr komplizierte Abrechnung, bei der viel zu beachten ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Abrechnungsziffern öfters geändert werden. Gesetzliche Rahmenbedingungen ändern sich teilweise im Wochentakt, sodass die Praxisorganisation ständig angepasst werden muss“, berichtet ein Praxisteam aus seinem Corona-Alltag.

Angst vor Ansteckung sollte in den Praxen besser keiner haben. Zwar schützen Plexiglasscheiben die Mitarbeiterinnen an der Rezeption, doch die medizinischen Fachangestellten (MFA) im Labor oder am EKG-Gerät haben täglich engen Kontakt zu Patienten – beim Blutabnehmen, Impfen oder Verbandwechsel.

Durchaus gefährlich

MFA Melanie Laut, ihre Kollegin Claudia Streiner und Praxismanager Jannik Herrmann aus dem Team der Hausarztpraxis Seelinger & Kollegen bestätigen im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“, dass eine MFA bei diesen Tätigkeiten durchaus gefährlich lebe, schließlich könne zu den Patienten bei manchen Aufgaben kein Abstand gehalten werden. Und jeder kann Überträger der Krankheit sein, auch wenn er keine Symptome hat.

„Es gab Fälle, in denen Patienten mit Covid-19-Symptomen und ohne telefonische Rücksprache die Praxis aufsuchten. Anschließend mussten Kolleginnen und Patienten in Quarantäne. Das wäre vermeidbar gewesen“, berichten sie. Und sie erinnern sich, wie schwer es am Anfang der Pandemie vor einem Jahr war, ausreichend Schutzkleidung und Masken zu bekommen. „Wir mussten mit selbst genähten Masken, die nur einen geringen Schutz bieten, unseren Dienst meistern.“ Die Angst vor Ansteckung ist zum ständigen Begleiter geworden, auch aus Sorge um die Familie zu Hause. Für die Mütter im Team kommen die familiäre Situation und das Homeschooling erschwerend hinzu.

All das belastet, und trotzdem gilt es, immer freundlich zu bleiben – auch am Telefon. Die Anrufe haben um ein Vielfaches zugenommen. Patienten wollen Symptome abklären und wissen, wann man als Kontaktperson gilt, oder wie sie an eine Schutzimpfung kommen. Die Unsicherheit ist nach wie vor groß. Und mancher Anrufer reagiert ungehalten, wenn er länger in der Warteschleife bleiben muss als sonst. Da hilft nur Ruhe bewahren und freundlich, aber bestimmt die Situation erklären.

Appell an die Mitmenschen

Die Praxis Seelinger hat räumlich ein wenig umstrukturiert, damit sich Personen möglichst wenig begegnen, außerdem wurde ein Ampelsystem eingeführt. Begleitpersonen dürfen nur in Ausnahmefällen die Praxis betreten. Denn schließlich soll der normale Praxisbetrieb ja weiterlaufen. Einmal in der Woche können sich die Mitarbeiter kostenlos testen lassen. Am vorvergangenen Wochenende gab es für alle Praxisteams Termine im Impfzentrum Bensheim. Seelingers Mannschaft war mit dabei. „Unser Ziel ist weiterhin, unsere Patienten bestmöglichen Service zu bieten und sie zu versorgen. Wir geben unserer Bestes und appellieren an die Menschen, auch ihr Bestes zu geben. Mit vereinten Kräften schaffen wir diese Krise!“