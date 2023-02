Ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Hofheim. Ein Jahr 2022 mit Höhen und Tiefen bilanziert Gerd Bauer, der langjährige Erste Vorsitzende des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz, bei der gutbesuchten Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Zur Krone“. Bevor Bauer seine umfassende Jahresbilanz begann, gedachten die Anwesenden den verstorbenen Vereinsmitgliedern Rainer Kopido, Peter Bitsch, Herbert Kiefer sowie den verstorbenen Ehefrauen aktiver Sänger Christa Feustel und Doris Scherer. Probleme bereiteten dem Chor zum Jahresbeginn 2022 die Auflagen des Sängerbundes und der Landesregierung, entsprechende Abstände beim Singstundenbetrieb einzuhalten, weshalb der Chor ins Bürgerhaus auswich. Erst Mitte März ging es wieder ins vertraute Umfeld der „Krone“.

Der Mitgliederstand schmolz auf 63, unter ihnen 24 aktive Sänger mit einem Altersdurchschnitt von 75 Jahren. „Unser Ziel ist es noch neue Mitglieder, vor allem neue Sänger zu bekommen“, formulierte Bauer die klare Zielsetzung des Männergesangvereins. Mit Reinhard Back kam ein neuer Sänger im Berichtszeitraum dazu.

Offen bleibt es, wie die Zukunft mit dem schwer erkrankten Dirigenten Herbert Ritzert aussieht, der aktuell durch seinen Vorgänger Manfred Boxheimer vertreten wird. Neben sechs Altpapiersammlungen im letzten Jahr, durch die der Verein seine Ausgaben deckt, bilanzierte Bauer einige schöne Auftritte und Veranstaltungen. Dazu zählte neben dem Grillfest das Singen in Bürstadt und Abenheim, der viertägige Jahresausflug nach Hamburg und Lüneburg, der Familienabend und die Weihnachtsfeier mit Jubilarenehrung.

Nicht zufrieden war der Chor mit den Rahmenbedingungen beim Lampertheimer Stadtparkfest. 1000 Euro stellte das Quartett der Ukrainehilfe des katholischen Familienzentrums zur Verfügung. Höhepunkt des Jahres war zweifellos der eigene Liederabend zum 110-jährigen Bestehen im Bürgerhaus, das Rolf Philippi in hervorragender Manier moderiert hatte.

Unvergesslicher Konzertabend

„Die Jubiläumsfeier werden wir so schnell nicht vergessen“, lobte Bauer die Gestaltung des Konzertabends, der von vier Gastvereinen mitgestaltet wurde. Gerd Bauer stellte den Zusammenhalt trotz schwieriger Zeiten innerhalb des Männergesangvereins heraus, würdigte namentlich Wolfgang Feil als „Motor beim Sammeln“ und damit treibende Kraft bei den durchgeführten Altpapiersammlungen. Rechner Josef Hebling gab einen Überblick über die Kassenlage, ihm bescheinigten die beiden Prüfer Jan Gürel und Günther Waldbrunner die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung.

Nur wenig Veränderungen brachten die Vorstandsneuwahlen mit sich. Gerd Bauer wurde erwartungsgemäß als Erster Vorsitzender bestätigt. Für Rolf Philippi rückt Jan Gürel als neuer zweiter Vorsitzender auf, Rechner bleibt Josef Hebling, Schriftführer Klaus Meck, der sich auch für die Pressearbeit verantwortlich zeigt. Den Kreis der Beisitzer bilden Erich Alfter, Rainer Dörr, Wolfgang Feil, Kurt Kersten, Reginald Lösch und Rolf Philippi. Ehrenvorsitzender ist Hans Scherer, neue Revisoren Reinhard Back und Günther Waldbrunner.

Altpapiersammlungen hat das Quartett an den Samstagen, 25. März, 27. Mai, 22. Juli, 30. September und 25. November geplant. Eine Einladung liegt dem Chor für Sonntag, 28. Mai, aus Abenheim vor – dort feiert der befreundete Chor Concordia Abendheim sein 140-jähriges Bestehen.

Das Grillfest steigt am Samstag, 8. Juli, an der Grillhütte, der Vereinsausflug ist im September vorgesehen. Der Familientag wird am Samstag, 7. Oktober gefeiert, die Weihnachtsfeier am Samstag, 16. Dezember, rundet das Jahresprogramm des Chores ab. fh