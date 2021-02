Lampertheim. Das Rebhuhn liegt den Grünen am Herzen. Es könnte ihr Wappentier sein. Ein Bild, das zum Schmunzeln einlädt – aber noch mehr zu denken gibt. Denn das Rebhuhn ist keine Schrulle der Ökopartei. Sondern Symbol für eine Entwicklung, die allen Menschen aus Sicht der Lampertheimer Grünen Sorgen bereiten sollte.

AdUnit urban-intext1

Das allmähliche Verschwinden des Rebhuhns auch in Lampertheimer Gefilden ist nach Einschätzung der Grünen ein Symptom für eine entgleiste Natur. Wenn sich eine Art zurückzieht, deute dies auf Störungen des ökologischen Systems hin, von denen auch andere Lebewesen betroffen seien. Im Gespräch mit den Vertretern der Partei wird deutlich: Umwelt- und Naturschutz steht auf der Agenda der Grünen für die bevorstehende neue Wahlperiode an oberster Stelle.

Ziel müsse es also sein, das Rebhuhn in Lampertheim wieder heimisch zu machen. Grundlage hierfür ist ein ganzer Katalog von Maßnahmen: die Stadt infrastrukturell zu wappnen vor den Folgen der Klima-Erwärmung; sie besser auf extreme Wetterlagen wie Hochwasser vorzubereiten, etwa durch ein starkes Kanalsystem; Frischluftschneisen zu schaffen; Gebäude zu begrünen; Schottergärten abzubauen; Trinkwasserspender in der Stadt zu installieren.

Für einen Irrweg würden es die Grünen auch halten, den Altrhein als Naherholungsgebiet auszubauen. Der Tourismus sei aus diesem Bereich weitgehend herauszuhalten. Abschreckendes Beispiel für die Grünen war in diesem Sommer der Run auf die Rheingestade durch Tagestouristen und die damit verbundene Vermüllung des Naturschutzgebiets.

AdUnit urban-intext2

Dass die Stadt nun die Bedingungen für eine Übernahme eines Teilstücks des Altrheins in städtisches Eigentum überprüft, erklären sie für richtig. Sie halten es gleichzeitig aus, dass es zur Entschlammung in den Reihen der Grünen zwei konträre Positionen gibt: eine, die eine Verlandung als natürlichen Prozess betrachtet – und eine, die genau das als Ergebnis menschlichen Eingriffs in die Natur sieht.

Zusätzlich sollte aus Sicht der Grünen auch die Innenstadt weitaus stärker ins Grünflächenkonzept einbezogen werden. Mehr Grün statt Asphalt – nach dieser Devise würden sie etwa auch auf dem Schillerplatz vorgehen. Allgemein möchte die Partei bei der Umsetzung ökologischer Projekte verstärkt die Umweltverbände einbeziehen.

Ökologischen Landbau fördern

AdUnit urban-intext3

Dass die Grünen auch den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben wollen, ist ausgemacht. Sie stellen sich auch hinter das vom Versorger Energieried hartnäckig verfolgte Projekt: den Bau einer Photovoltaikanlage im Lampertheimer Bruch. Hierbei sehen sie durchaus Chancen für eine Nutzung des überbauten Geländes für ökologischen Landbau. Für diesen möchten sie auch höhere Anreize schaffen, etwa bei der Verpachtung städtischer Flächen. Zwar erkennen sie die Landwirte als Partner beim Kampf gegen den Klimawandel an; dennoch sei Landwirtschaft nicht von vornherein ökologisch unbedenklich, meinen die Vertreter der Grünen im Gespräch.

AdUnit urban-intext4

Sie kommen deshalb zu dem Schluss, dass eine wirkungsvolle Umweltpolitik mit einer Haltungsänderung einher gehen muss. Ob Landwirtschaft oder Stadtverwaltung: Hier sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Eben auch dafür, warum es sich lohnt, gegen das Verschwinden des Rebhuhns zu kämpfen.

Mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen, wie sie die SPD beispielsweise unter dem Stichwort „Klimafreundliche Stadt“ vorantreibt, ist es nach Auffassung der Grünen jedenfalls nicht getan. Nicht zuletzt habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass der moderne Lebenswandel kritisch überdacht werden müsse.