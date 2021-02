Lampertheim. Der Rotary Club (RC) Lampertheim hat am 27. Januar 1981 die Charterurkunde erhalten. Clubpräsident Bürgermeister Gottfried Störmer würdigt aus Anlass des 40. Jahrestages der Anerkennung des Clubs dessen bisheriges Wirken. Bildung und Kultur zu fördern sei eine hohe Aufgabe und Teil der Aktivitäten. Dazu gehöre im wesentlichen auch die Unterstützung Lampertheimer Schulen, etwa bei der Mitfinanzierung des Projektes JeKi (Jedem Kind ein Instrument).

Der Club begleite zudem ein Projekt in Indien „Asha Vihar“, das mit Spenden humanitäre Hilfe, medizinische Versorgung und eine Schule ermöglicht. Der ehemalige Leiter des Lessing-Gymnasiums, Jürgen Haist, erhielt nach einem Erdbeben in Ecuador finanzielle Unterstützung auch aus dem RC Lampertheim, um die Schule wieder aufbauen zu können.

Eigene Projekte

Lokal seien zahlreiche Projekte gefördert oder selbst gestemmt worden. Zu den letzteren zählt der im Dietrich-Bonhoeffer-Haus eingerichtete Demenzgarten. Zum 25. Jubiläum hat der RC Lampertheim 2006 im Stadtpark einen Rotary-Hain eingerichtet. Der damals mit 25 Bäumen bestückte Hain wird mit weiteren Bäumen ausgestattet, um mit 40 Bäumen auf das diesjährige Ereignis hinzuweisen.

Die jüngsten Aktivitäten der Rotarier zielen auf die finanzielle Förderung der Lampertheimer und der Bürstädter Tafel, des AZ Vogelparks zur Erstellung eines Spielplatzes, die Übergabe von 400 Corona-Schutzmasken und eines Defibrillators an das DRK Lampertheim, Buch- und Geldpreise für die Schulen in Bürstadt und Lampertheim anlässlich von Abschlussfeiern und die Unterstützung der Aktion Netzhelden in der Bürstädter Erich-Kästner-Schule. Nun steht die Förderung der Lampertheimer Schillerschule an, die nach Corona mit ihren Klassen regelmäßig das Technoseum in Mannheim besuchen will. Für die Zukunft sieht Störmer noch viel Potenzial, Hilfe zu gewähren. Dafür werde sich Rotary in Lampertheim auch weiterhin einsetzen. red