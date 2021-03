Lampertheim. Wenn diese Mauern nur sprechen könnten! Dieser Gedanke befällt Betrachter beim Anblick vieler historischer Gebäude. So auch bei der Sankt Andreaskirche, die inzwischen 250 Jahre lang steht. Besser als jedes Geschichtsbuch könnte das Lampertheimer Gotteshaus Auskunft geben, über längst vergessene oder nur dürftig überlieferte Ereignisse, die das Leben ganzer Generationen prägten.

AdUnit urban-intext1

Gemessen an den Jahren, die manche romanische Basilika oder gotische Kathedrale auf dem Buckel hat, erscheinen 250 Jahre zunächst nicht so viel. Doch die heutige Andreaskirche ist der Nachfolgebau eines viel älteren Gotteshauses, das bereits 1141 urkundlich erwähnt wurde. Tatsächlich geht die Feier der Lampertheimer Kerwe noch auf diese Kirche zurück. Deren Weihe sollte am Sonntag nach dem Fest Mariä Geburt gefeiert werden.

Die Sankt Andreaskirche im Morgenlicht. © Bärbel Jakob

Doch die Auswirkungen von Kriegen, Bränden und Zerstörungen, denen das Gotteshaus mit Einführung der Reformation um 1540 unterworfen war, hinterließen ihre Spuren. Zeitweise stand auch der Turm jahrzehntelang als Ruine. Erst 1715 war er wieder komplett aufgebaut. Doch irgendwann half alle Flickschusterei nichts mehr. Es musste ein neues Kirchengebäude finanziert werden. Ein Zeitzeuge berichtete 1763, die Lampertheimer Kirche sei für ihr „Altertum“ bekannt. Dies dürfte wohl eher ein Euphemismus für Baufälligkeit gewesen sein.

Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt Bonifaz Raiber katholischer Pfarrer von Sankt Andreas. Raiber hatte bereits das marode Pfarrhaus neu bauen lassen. 1768 stimmte das Wormser Sankt Andreasstift als Zehntherr zähneknirschend einem Neubau der Kirche zu. Danach ging alles sehr schnell.

AdUnit urban-intext2

Im Mai 1770 wurde das Kirchengebäude, mit Ausnahme des Turms, abgerissen, vier Wochen später wurde bereits der Grundstein für das neue Gotteshaus gelegt. Während der Bauphase wurden die Gottesdienste im alten Rathaus gefeiert, wohin auch das Allerheiligste verbracht wurde. Noch nicht einmal anderthalb Jahre nach Baubeginn, am 1. Dezember 1771, konnte die neue Kirche eingeweiht werden. Wobei sie damals als Simultankirche nicht geweiht wurde, sondern nur benediziert. Der Kirchenbau hatte inklusive Altären und Kanzel 15 000 Gulden gekostet.

Gläubige brachten Stühle mit

In Anwesenheit von vielen Gästen auch aus Bürstadt, Viernheim, Ladenburg und dem Odenwald wurde das Allerheiligste vom Rathaus wieder in die neue Kirche getragen, begleitet von Glockengeläut und dem Spiel von 22 Mannheimer Musikern. Die liturgischen Geräte und auch das Gestühl stammten zu Beginn noch aus der alten Kirche. Insbesondere die Sitzbänke waren offenbar so unbequem, dass viele Gläubige ihre eigenen Stühle in den Gottesdienst mitbrachten.

AdUnit urban-intext3

Im Laufe der Jahrzehnte erlebte die Kirche die Befreiungskriege, die Säkularisation und die Revolution der Deutschen Demokraten, gegen die der evangelische Pfarrer Dittmar von der Kanzel der Andreaskirche wetterte. Eine große Neuheit bedeutete auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Abschaffung der bis dahin in Latein gehaltenen Gottesdienste.

AdUnit urban-intext4

Auch im Innern war die Kirche immer wieder Änderungen unterworfen. Der Hochaltar wurde mehrfach ausgetauscht, die barocke Kanzel wurde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entfernt. Der Stuck und Teile der Decke, die mit Szenen aus dem Leben des Heiligen Andreas bemalt war, krachte eines Tages herunter. Glücklicherweise dann, als die Kirche leer war.

Der berühmteste Gottesdienstbesucher der Andreaskirche war Widerstandskämpfer Pater Alfred Delp, der dort am 4. Juli 1937 auch seine Primiz feierte.

Auch wenn die Andreaskirche im Zweiten Weltkrieg nicht annähernd so zerstört wurde wie die Domkirche, so hatten die Mauern doch gelitten, die Fenster waren zerbrochen und Feuchtigkeit war in den Putz eingedrungen. In den Nachkriegsjahren war eine umfassende Sanierung nötig, die 1949 abgeschlossen war. Am Patronatsfest, dem Fest des Heiligen Andreas am 30. November 1949, wurde die Kirche, 178 Jahre nach ihrer Errichtung, durch den Mainzer Bischof Albert Stohr endlich konsekriert.

Doch es sind vor allem die kleinen Begebenheiten, über die die Andreaskirche Auskunft geben könnte, nicht prägend für die Weltgeschichte, aber dennoch wichtig für jeden Einzelnen. Für freudige und traurige Ereignisse bildete sie den Rahmen, hier wurden Hochzeiten und Jubiläen gefeiert, es gab Konzerte und Krippenspiele. Von hier aus wurden Kindergartenkinder in die Schule verabschiedet und Sternsinger ausgesandt. Mancher Lampertheimer denkt daran zurück, wie einst die Glocken per Hand geläutet wurden und wie er verschlafen in der Frühmesse saß. Diese persönlichen Erinnerungen werden auch im Jubiläumsjahr von Bedeutung sein.